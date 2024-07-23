23 ülkede FETÖ bağlantılı okullar devralındı

Vakıf, geçen günlerde Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki FETÖ iltisaklı üç kampüsü devraldı. Vakfın hizmet verdiği öğrenci sayısı 53 bini geçti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası özellikle FETÖ bağlantılı okulların Türkiye'ye kazandırılması konusunda özel görevleri olduğunu söyleyen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "Dışişleri Bakanlığımızla birlikte çok sıkı, yakından takip ettiğimiz dosyalar var. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki FETÖ iltisaklı üç kampüs ile birlikte devraldığımız okul sayısı 23'e ulaştı. Devrin 15 Temmuz'da yapılması oldukça anlamlı oldu. Çoğunluğu Afrika olmak üzere Pakistan'dan Afganistan'a kadar uzanan coğrafyada kendi açtığımız ve FETÖ iltisaklı okulların devriyle oluşan geniş eğitim ağımız var" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ KULLANDI"



Türk okullarının Afrika'da modern, kaliteli eğitim yapan okullar olarak bilindiğine dikkat çeken Akgün, "Türkiye yükselen güç şeklinde görülüyor. FETÖ, esasen Türkiye'nin uluslararası meşruiyetini, çekim gücünü kullanarak oralarda kendisine alan aştı. Okullar FETÖ'nün elinde kaldığı müddetçe buralar ilgili ülkelerle aramızdaki ilişkileri zehirleyen unsura dönüşebilir. Devraldığımız okullarda en çok önem verdiğimiz şey Türkçe'nin ve Türk kültürünün öğretilmesi. Türkiye'yi bilen, Türkiye'ye aşina, Türkiye'ye dost yeni nesil yetişmesine yardım ediyoruz. Okulların fiziki ve teknolojik altyapısını geliştiriyoruz. Kapsamlı değişikliklerle okulları başka boyuta taşıyoruz. Aldığımız okulların ülkemizin temsilcisi olduğu bilinciyle geliştiriyoruz. Büyükelçiler okullarımızı ziyaret ediyor" ifadesini kullandı.