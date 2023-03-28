234 Hangi Ülkenin Kodu? +234 Hangi Ülkenin Alan Kodu ve Nerenin Telefon Numarası?

Telefon numaralarının başındaki kodların, hangi ülkenin olduğunu öğrenmek isteyenler için 234 hangi ülkenin kodu sorusu merak uyandırıcıdır. Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin kodu olduğunu bilmeyenler, 234 hangi ülke diye sorar. 234 nerenin alan kodu diyenler, bunun Nijerya'nın olduğunu öğrenmelidir. 234 kodu neye göre belirlenmiştir? Numaraların başında bulunan bu kodlar ne işe yarar?

234 Hangi Ülkenin Kodudur?

Uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştirmek için numaranın başına alan kodu getirilmesi zorunludur. Bu kodlar, bir ülkeyi veya bölgeyi tanımlamayı sağlar. Telefon şebekelerinin, aramanın hangi ülkeye veya bölgeye yönlendirilmesi gerektiğini anlamalarını sağlar. Bu telefon kodları sayesinde, aramalar varış noktalarına ulaşmak için çeşitli ulusal ve uluslararası telefon şebekeleri üzerinden yönlendirilebilir. Böylece ülke sınırlarını aştıklarında bile çağrıların verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmelerini sağlar. Bu kodlardan biri ise +234'tür. İlk defa duyanlar için bu Nijerya'ya ait bir ülke alan kodudur.

Ülke Alan Kodu Nedir?

Herhangi bir ülke ile telefon görüşmesi yapmak için öncelikle numarayı ülke kodu ile birlikte çevirmek gerekir. Bu, her ülkeye ait numaranın tanımlanmasına ve şebekeler arasında karışıklık yaşanmamasına yardımcı olur. Ülke alan kodunu eklemeden yurt dışına telefon açmak imkansızdır. Uluslararası aramalarda kullanılan tüm ülke kodları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenir ve dünya çapında geçerli kabul edilirler. Ülke alan kodları temel olarak, aşağıdaki bölgelere göre sınıflandırılırlar.

Kuzey Amerika

Afrika

Batı, Doğu ve Güney Avrupa

Orta ve Kuzey Avrupa

Güney Amerika

Avustralya, Okyanusya ve Güneydoğu Asya

Rusya

Doğu Asya

Ön ve Güney Asya

Buradan anlaşılacağı üzere alan kodlarının belirlenmesindeki tek etken, coğrafi bölgedir. Bu yüzden ülkelerin telefon alan numaraları, konumlarına göre değişir denilebilir.