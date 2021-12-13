24 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 24 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanlar kısa bir tabir ile bir sayıyı bölen diğer sayılar olarak açıklanmaktadır. 24 sayısının çarpanları da 24 sayısını tam bölen sayılar şeklindedir. 24 sayısının 8 adet çarpanı bulunmaktadır. İşte 24'ün çarpanları!

Bir Sayının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanları o sayıyı bölen sayılar anlamına gelmektedir. Çarpanlardan uygun olan ikisi çarpıldığında o sayının kendisini vermektedir. Bazı matematik işlemlerinde ise bu çarpanların bilinmesi gerekmektedir. Bir sayının çarpanlarını bulabilmek için birkaç yöntem bulunur. Bu yöntemlerden ilki, sayıyı 2'den başlayarak doğal sayılara bölmektir. Tabi ki bunun da bir sınırı bulunur. Bunu bulmak için izlenecek yol 2 sayısından başlayarak doğal sayıların karelerini almaktır. Karesini aldığımız sayı çarpanını bulacağımız sayıdan büyük olduğu zaman bölmeyi bırakmamız gerekmektedir. Buna örnek için 16 sayısını ele alalım.

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

16 sayısını bu sayılara bölmemiz gerekir.

16/1= 16

16/2= 8

16/3 yok

16/4= 4

Bunlara göre 16 sayısının çarpanları 1, 2, 4, 8 ve 16'dır.

24 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar konusu matematik için önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konunun önemli olmasının nedenleri arasında sınavlarda oldukça sık soruluyor olmasıdır. 24 sayısının çarpanları da bu nedenle merak edilmektedir. 24 sayısının çarpanları ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır.

1

2

3

4

6

8

12

24

24 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpan bulmak için 2 doğal sayısından başlayarak sıra ile diğer doğal sayıların karesini alırız. Kare alma işlemini çarpanını bulmak istediğimiz sayıdan daha büyük bir sayı elde edinceye dek devam ederiz. 24 sayısı için bu işlem şu şekildedir.

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

52= 25 (24 den büyük olduğu için 5 sayısını almayız)

Bu sayıları 24 sayısına sıra ile böleriz.

24/1= 24

24/2= 12

24/3= 8

24/4= 6

Bunlara göre 24 sayısının çarpanları 8 tanedir ve şu şekildedir;