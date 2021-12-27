24’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 24 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

24 sayısının çarpanlarından bazıları asal çarpanlardır. Öncelikle asal sayılar, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara denmektedir. Bu açıdan baktığımızda matematikte pek çok asal sayı bulunmaktadır. Bu asal sayı çarpanları EBOB EKOK gibi matematiğin temel konularını çözümlemede büyük kolaylık sağlamaktadır.

24 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Temel kavramlar açısından çarpanlar konusu büyük önem taşımaktadır. Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu nedenle her sayının kendine özgü çarpanları bulunmaktadır. 24 sayısının da belirli çarpanları bulunmaktadır. Bu çarpanların asal olanları ise şu yöntemlerle bulunur:

Bu yöntemde 24 sayısının tüm çarpanları bulunur. Bulunan çarpanlar arasından asal olanlar seçilir ve sonuca ulaşılır. Bu yöntemde çarpan sayısı az olan sayılar kullanılmaktadır.

Bir diğer yöntemde ise 24 sayısı en üste yazılarak ikili çarpım şeklinde oklarla gösterilerek ayrılır. Buradaki önemli nokta 24 sayını bölebilen en küçük asal sayıdan başlanır. Bu işlem bir sayıdan 2 tane asal sayı elde edilene kadar devam edilir. Bu yönteme çarpan ağacı yöntemi denir. Çarpan ağacında kalan asal sayılar, 24 sayısının asal çarpanlarıdır.

Son olarak bölen listesi oluşturabilirsiniz. Burada 24 sayısının sağ tarafına aşağı doğru inen uzun bir çizgi çekilir. Yine 24 sayısını bölebilen en küçük asal sayıdan başlanarak bölme işlemi yapılır. Asal sayılar çizginin sağına yazılırken bölme işlemi sonucu oluşan sayı 24'ün altına yazılır. Bu işlemler sonucunda da çizginin solunda 1 sayısı elde edilir. Çizginin sağında kalan asal sayılar 24 sayısının asal çarpanlarıdır.

24 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

24 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Bu yöntemlerden herhangi birinin kullanarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda 24 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 sayılarıdır. Bu asal çarpanlar matematikte birçok konuda çok yardımcı olmaktadır.