24’ün Pozitif Çarpanları Nelerdir? 24 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?

Matematikte bir sayının çarpanları ve bölenleri aslında aynı anlamı taşır. Bir sayıyı bölen sayılar aynı zamanda o sayının çarpanıdır. Bu demektir ki çarpanlar çarpma işlemi kullanılarak bulunabildiği gibi bölme işlemi kullanılarak da bulunabilir. 24 sayısının pozitif çarpanları nasıl bulunur? Der isek, günlük hayatımızda kullandığımız sayılardan bahsediyoruzdur. Gelin bu sayıları beraberce görelim.

Çarpan nedir?

Bu kelimenin sözlük anlamı; Bir çarpma işleminde çarpılan sayının kaç kez tekrarlanacağını gösteren sayı, çoğaltan demektir. Çarpım tablosunda, eşitin solundaki her sayı bir çarpanı oluşturur. Örneğin;

2(çarpan) x 3 (çarpan) = 6

24 sayısının pozitif çarpanlarını bulma

*1 x 24

*2 x 12

*3 x 8

*4 x 6

24 sayısının çarpanlarını bulmak için, asal çarpanlarına ayırarak da başlayabiliriz.

24 | 2

12 | 2

6 | 2

3 | 3

1 |

24 sayısını bölünce 2 x 2 x 2 x 3 şeklinde yazılabilir.

Bu durumda, asal sayıların kendisi, 1 ve bu asal sayıların çeşitli çarpımları bize çarpanlarını verecekti.

Bu durumda, 1, 2,3, 4, 6, 8, 12, 24 olacaktır. Toplamda 8 tane pozitif çarpanı bulunmaktadır.