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Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:19 Son Güncelleme: 17.12.2021 10:19

25 sayısının asal çarpanları nelerdir? 25 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

25 sayısının asal çarpanları nelerdir? 25 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Asal çarpanlar matematiğin en önemli konularındandır. Önemli olmasının nedeni ise asal çarpanların günlük hayatta bazı meslek gruplarının karşısına çıkabilmektedir. Bu meslek grupları arasında mühendislikler ve mimarlıklar örnek olarak verilebilir. 25 sayısının asal çarpanlarının bulunması için kullanılabilen birkaç farklı metot bulunmaktadır.

Çarpan, bir sayıyı bölen sayılar anlamına gelmektedir. Asal çarpan ise, çarpanlar arasında bulunan asal sayılardır. 25 sayısının da 3 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan yalnızca 1 tanesi 25 sayısının asal çarpanıdır.

Asal Çarpan Ne Demektir?

Asal çarpanlar; bir sayıyı bölen sayılar arasında bulunan asal sayılardır. Asal çarpanların birkaç özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler arasında;

  • İki farklı sayının asal çarpanları aynı olabilir. Örneğin 12 sayısı ve 6 sayısının asal çarpanları aynıdır. Ve bu çarpanlar 2 ve 3 sayılarıdır.
  • Bir asal sayının yalnızca 2 adet çarpanı vardır. Bu çarpanlardan bir tanesi kendisidir. Diğeri ise 1 sayısıdır. Örneğin 7 sayısının asal çarpanları 1 ve 7 sayısıdır.

25 Sayısının Asal Çarpanları Nedir?

25 sayısının bölenleri 1, 5 ve 25 sayılarıdır. Bu sayılardan asal olan ise yalnızca 5 sayısıdır. 25 sayısının asal çarpanlar halinde yazılışı ise 52 şeklindedir.

25 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Herhangi bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için öncelikle o sayının tüm doğal sayı çarpanlarını bulmamız gerekmektedir. Bir sayının çarpanlarını bulabilmek için ise öncelikle o sayıdan daha büyük bir sayı elde edene kadar 2 doğal sayısından başlayıp sıra ile doğal sayıların karesini almak gerekmektedir. Daha sonra bu doğal sayıları, çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıya bölmek gerekir. Bu işlemler 25 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • 22= 4
  • 32= 9
  • 42= 16
  • 52= 25
  • 62= 36

Daha sonra bu sayıları 25 sayısına böleriz. 6 sayısı hariç çünkü 6 sayısının karesi olan 36 sayısı 25 sayısından büyük olarak karşımıza çıkar.

  • 25/1= 25
  • 25/2= tam sayı değil,
  • 25/3= tam sayı değil,
  • 25/4= tam sayı değil,
  • 25/5= 5

Bulduğumuz bu sayılar 25 sayısının çarpanları olarak karşımıza çıkar. 25 sayısının çarpanları:

  • 1
  • 5
  • 25 sayılarıdır.

Bu sayılardan asal olanlar ise;

  • 5 sayısıdır.

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25 sayısının asal çarpanları nelerdir? 25 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?
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