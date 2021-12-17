25 sayısının asal çarpanları nelerdir? 25 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Çarpan, bir sayıyı bölen sayılar anlamına gelmektedir. Asal çarpan ise, çarpanlar arasında bulunan asal sayılardır. 25 sayısının da 3 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan yalnızca 1 tanesi 25 sayısının asal çarpanıdır.
Asal çarpanlar; bir sayıyı bölen sayılar arasında bulunan asal sayılardır. Asal çarpanların birkaç özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler arasında;
25 sayısının bölenleri 1, 5 ve 25 sayılarıdır. Bu sayılardan asal olan ise yalnızca 5 sayısıdır. 25 sayısının asal çarpanlar halinde yazılışı ise 52 şeklindedir.
Herhangi bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için öncelikle o sayının tüm doğal sayı çarpanlarını bulmamız gerekmektedir. Bir sayının çarpanlarını bulabilmek için ise öncelikle o sayıdan daha büyük bir sayı elde edene kadar 2 doğal sayısından başlayıp sıra ile doğal sayıların karesini almak gerekmektedir. Daha sonra bu doğal sayıları, çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıya bölmek gerekir. Bu işlemler 25 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:
Daha sonra bu sayıları 25 sayısına böleriz. 6 sayısı hariç çünkü 6 sayısının karesi olan 36 sayısı 25 sayısından büyük olarak karşımıza çıkar.
Bulduğumuz bu sayılar 25 sayısının çarpanları olarak karşımıza çıkar. 25 sayısının çarpanları:
Bu sayılardan asal olanlar ise;