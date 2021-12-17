25 sayısının asal çarpanları nelerdir? 25 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Çarpan, bir sayıyı bölen sayılar anlamına gelmektedir. Asal çarpan ise, çarpanlar arasında bulunan asal sayılardır. 25 sayısının da 3 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan yalnızca 1 tanesi 25 sayısının asal çarpanıdır.

Asal Çarpan Ne Demektir?

Asal çarpanlar; bir sayıyı bölen sayılar arasında bulunan asal sayılardır. Asal çarpanların birkaç özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler arasında;

İki farklı sayının asal çarpanları aynı olabilir. Örneğin 12 sayısı ve 6 sayısının asal çarpanları aynıdır. Ve bu çarpanlar 2 ve 3 sayılarıdır.

sayılarıdır. Bir asal sayının yalnızca 2 adet çarpanı vardır. Bu çarpanlardan bir tanesi kendisidir. Diğeri ise 1 sayısıdır. Örneğin 7 sayısının asal çarpanları 1 ve 7 sayısıdır.

25 Sayısının Asal Çarpanları Nedir?

25 sayısının bölenleri 1, 5 ve 25 sayılarıdır. Bu sayılardan asal olan ise yalnızca 5 sayısıdır. 25 sayısının asal çarpanlar halinde yazılışı ise 52 şeklindedir.

25 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Herhangi bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için öncelikle o sayının tüm doğal sayı çarpanlarını bulmamız gerekmektedir. Bir sayının çarpanlarını bulabilmek için ise öncelikle o sayıdan daha büyük bir sayı elde edene kadar 2 doğal sayısından başlayıp sıra ile doğal sayıların karesini almak gerekmektedir. Daha sonra bu doğal sayıları, çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıya bölmek gerekir. Bu işlemler 25 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

2 2 = 4

= 4 3 2 = 9

= 9 42= 16

5 2 = 25

= 25 62= 36

Daha sonra bu sayıları 25 sayısına böleriz. 6 sayısı hariç çünkü 6 sayısının karesi olan 36 sayısı 25 sayısından büyük olarak karşımıza çıkar.

25/1= 25

25/2= tam sayı değil,

25/3= tam sayı değil,

25/4= tam sayı değil,

25/5= 5

Bulduğumuz bu sayılar 25 sayısının çarpanları olarak karşımıza çıkar. 25 sayısının çarpanları:

1

5

25 sayılarıdır.

Bu sayılardan asal olanlar ise;