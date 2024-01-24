29 Şubat Hangi Burç Oluyor? 29 Şubat Burcu Özellikleri, Yükseleni ve Yorumu

Özel bir tarih olduğundan dolayı 29 Şubat'ta doğanların burçlarının ne olduğu da bir o kadar ilgi çekicidir. Her 4 yılda bir geldiğinden dolayı bu kişilerin, doğum günlerini her yıl doğru zamanda kutlamaları mümkün değildir. Astroloji ile yeni ilgilenmeye başlayanların, 29 Şubat'ın hangi burç olduğunu araştırması ise oldukça doğaldır. Bu nedenle, 29 Şubat hangi burç oluyor, özellikleri neler, yükseleni ve yorumu nedir sıkça sorulan sorulardır.

29 Şubat Hangi Burç Oluyor?

Astrolojiye merak duyanlar için burçların özellikleri ve tarihleri oldukça önemlidir. Bu, burçları oluşturan takım yıldızları ile gezegenlerin hareketlerini ve yaşama olan etkisini inceleyen bir çalışma alanıdır. Burçlar, genel olarak mevsimlerin insanlar üzerindeki etkisini anlamayı sağlar. Güneş'in burçlar üzerinden geçişi ise takım yıldızlarla adlandırılmıştır. Ekinoks ile gündönümü tarihleri, dört burcun (Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak) başlangıcı olarak kabul edilir. Astroloji, 30 derecelik alanlar meydana getiren ve ilkbahar ekinoksunu temsil eden öncü nitelikteki Koç burcunu baz alır. Ardından tarihlere göre sırasıyla diğer sabit ve değişken nitelikli burçlar gelir. 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar ise Balık burcudur. Bundan dolayı, 29 Şubat tarihinde dünyaya gelenlerin burcu da Balık'tır. Değişken nitelikli bu burç, su elementindendir ve Zodyak'ın 12. burcudur. Yükselen burç ise doğum günü ile değil, doğum saati ile ilgilidir.

Balık Burcu Özellikleri Neler?

Yönetici gezegeni Neptün olan Balık burcunun temsil ettiği kavramlar incelendiğinde, empatik, vicdanlı, duygusal, sezgisel, duyarlı, sanatsal, hayırsever ve hayalperest olduğu görülür. Bu burcun insanları, biraz hassas ve alıngan olsalar da gizemli yapıları nedeniyle içlerini herkese açmazlar. Yıldızları Neptün, onlara sezgilerinden ve düşüncelerinden nasıl faydalanacaklarını gösterir. Çünkü bu gezegen, bilinçaltını, hayalleri, rüyaları, şifacılığı, biyoenerjiyi ve fantezileri temsil eder. Doğum haritasındaki Neptün'ün güçlü bir konumda olması, kişiyi fedakar, merhametli ve manevi açıdan üstün kılar. Bundan dolayı, tipik Balık burcu insanları da saf bir ruha ve sanatçı bir kişiliğe sahiptirler. Yaratıcı yönleri sayesinde her türlü sanat dalında başarılı olabilirler. Balıklar aynı zamanda, güzellik ve estetik ile yakından ilgilidirler. Bu burcun insanları, kadın veya erkek fark etmeksizin güzel olurlar ve yaptıkları her işte estetiğe önem verirler. Çünkü yıldızları Neptün, Venüs'ün bir üst oktavıdır ve etkilerini yoğun olarak hissederler.

Elementi: Su

Niteliği: Değişken

Gezegeni: Neptün

Uğurlu renkleri: Beyaz, lavanta, su yeşili ve mavi

Uğurlu taşları: Ametist, Ay taşı, Turkuaz ve Yeşim

Metali: Platin

Uğurlu günü: Perşembe

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu çiçekler: İnci çiçeği, zambak, beyaz gül ve papatya

Uğurlu ağaçlar: Kestane, dut, meşe ve dişbudak

Bedende temsil ettiği bölge: Ayaklar

Anlaştığı burçlar: Akrep, Yengeç, Boğa, Başak

Anlaşamadığı burçlar: Kova, Oğlak, Koç, Aslan

Balık Burcu Olumsuz Özellikleri Neler?

Balık burcunun yıldızı Neptün, dünya üzerindeki tüm suları temsil ettiği için zararlı bir konum veya açıda, kişinin zevk veren maddelere ve alkole düşkün olmasına neden olabilir. Ayrıca hayaller ile gerçekler arasındaki bağlantının kopmasına yol açabilir. Bazen de kişi, dış faktörlerden gereğinden fazla etkilenebilir, fazla alıngan davranabilir ve melankolik bir ruh haline girebilir. Balık insanları, kırılgan ve hassas oldukları için en küçük şeyleri bile kendilerine dert edebilirler. Bu durum, onların psikolojilerinin bozulmasına ve hatta uykusuzluk çekmelerine neden olabilir. Balık burçlarının zayıf yönlerinden biri de duygusal davranmalarıdır. Bu yönlerini törpüledikleri ve tarafsız kalmayı becerdikleri takdirde hayattan daha fazla keyif alabilirler. Sonuç olarak Balık insanları, fiziksel hastalıklardan ziyade ruhsal hastalıklara yakalanmaya daha yatkındır. Bu yüzden, psikolojilerini güçlü tutabilmek için buna dikkat etmeleri gerekir.