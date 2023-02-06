2’nin Katları Nelerdir? 100’e Kadar 2’nin Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

2'nin katları; 2, 4, 6, 8, şeklinde devam eden sayılardır. Bu sayıların hepsi 2'ye kalansız bölünebildiği için çift sayı olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda hem çift, tek sayı sorularında hem de 2'nin katlarının direkt olarak istenildiği sorularda 2'nin katlarının eksiksiz bir şekilde bilinmesi ya da doğru bir şekilde bulunması gereklidir. Bu nedenle 2'nin katları nasıl bulur ve 2 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır sorularının yanıtları önem arz eder.

2'nin Katları Nelerdir?

Bir sayının katları bulunmak istendiğinde, bu sayıya istenilen kat kadar kendi değeri eklenir. Bunun formülü; n= m.k şeklindedir. 2'nin katları bulunmak istendiğinde bu formül şu şekilde olur; n= 2.k, k yerine istenilen kat yazılır. Örneğin 1 yazılırsa; 2, 2 yazılırsa 4, 3 yazılırsa 6 şeklinde 2 sayısının katlarına ulaşılır. 2 sayısına yine 2 sayısı eklenerek bulunan 2'nin katları şu şekilde karşımıza çıkar;

2

4 (2+ 2)

6 (2+ 2+ 2)

8 (2+ 2+ 2+ 2)

10 (2+ 2+ 2+ 2+ 2)

12 (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2)

14 (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+2)

16 (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2)

18 (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2)

20 (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2)

22

24

.

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Bu sayılar sonsuza kadar devam eder.

100'e Kadar 2'nin Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

100'e kadar olan 2'nin katlarını bulabilmek için, 2 sayısına devamlı bir şekilde 2 sayısını eklemek gereklidir. 100'e kadar ikişer ritmik sayarak bulunan sayılar şu şekildedir; 2- 4- 6- 8- 10- 12- 14- 16- 18- 20- 22-24- 26- 28-30- 32- 34- 36- 38-40- 42- 44- 46- 48- 50- 52- 54- 56- 58- 60- 62-64- 66- 68-70- 72- 74- 76-78- 80- 82- 84- 86-88- 90- 92- 94- 96- 98- 100.

100' kadar 2'nin katları 50 tanedir. 0 dahil edilirse 51 adet olarak bulunur.