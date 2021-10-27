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Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:25 Son Güncelleme: 27.10.2021 16:25

3 basamaklı bölme işlemi: Üç basamaklı sayılarda bölme nasıl yapılır?

3 basamaklı bölme işlemi: Üç basamaklı sayılarda bölme nasıl yapılır?

Matematikte üç basamaklı işlemler oldukça yaygın ve önemlidirler. Bölme işlemi matematik içerisinde oldukça temel bir işlemdir. Bunun yanında 3 basamaklı bölme işlemi de en çok çözülen bölme işlemlerinden bir tanesidir. Öğrenciler için öğrenmesi kesinlikle çok önemli olan bu konuyu sizler için basit ve anlaşılır bir şekilde anlattık. Peki üç basamaklı sayılarda bölme nasıl yapılır?

Matematikte basamaklar arttıkça öğrencilerin ve işlemi yapacak olan kişilerin biraz gözlerinin korkması normaldir. Fakat üç basamaklı bölme işlemi dışarıdan zor gibi gözükse bile oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Matematikte her işlemde olduğu gibi üç basamaklı bölme işlemlerinin de kendine göre uyulması zorunlu olan kuralları vardır. Bu kuralları öğrendikten sonra üç basamaklı bölme işlemlerini çözmek oldukça kolaydır.

3 BASAMAKLI BÖLME

3 basamaklı bölme işlemlerinde belirli kuralların olduğundan söz etmiştik. 3 basamaklı bölme işlemlerini yaparken öncelikle bölünen sayının bölen sayıda kaç tane olduğuna bakacağız. Aşağıdaki örnekten yola çıkarak anlatalım.

  1. 64 sayısında 23 sayısı 2 kez vardır. Bu yüzden aşağıya, bölüm kısmına 2 yazıyoruz.
  2. 2 ile 23'ü çarpıyoruz, çıkan sonuç 46. bunu da bölünenin altına çıkartma yapmak için yazıyoruz.
  3. Çıkartma işlemini yaptıktan sonra elde kalan sayıya bakıyoruz. 189 sayısı. 18 sayısında 23 var mı? Hayır yok. O yüzden 189 sayısında kaç tane 23 sayısı var bunu hesaplıyoruz.
  4. Evet, 189 sayısında 8 adet 23 sayısı bulunuyor. 8 sayısını 2 sayısının yanına yerleştiriyoruz. Bölüm kısmı 28 oldu.
  5. 8x23=184 ediyor. 189 sayısından 184 sayısını çıkarttığımızda kalan sayının 5 olduğunu görüyoruz.

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3 basamaklı bölme işlemi: Üç basamaklı sayılarda bölme nasıl yapılır?
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