3 basamaklı bölme işlemi: Üç basamaklı sayılarda bölme nasıl yapılır?

Matematikte basamaklar arttıkça öğrencilerin ve işlemi yapacak olan kişilerin biraz gözlerinin korkması normaldir. Fakat üç basamaklı bölme işlemi dışarıdan zor gibi gözükse bile oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Matematikte her işlemde olduğu gibi üç basamaklı bölme işlemlerinin de kendine göre uyulması zorunlu olan kuralları vardır. Bu kuralları öğrendikten sonra üç basamaklı bölme işlemlerini çözmek oldukça kolaydır.

3 BASAMAKLI BÖLME

3 basamaklı bölme işlemlerinde belirli kuralların olduğundan söz etmiştik. 3 basamaklı bölme işlemlerini yaparken öncelikle bölünen sayının bölen sayıda kaç tane olduğuna bakacağız. Aşağıdaki örnekten yola çıkarak anlatalım.