3 Basamaklı En Küçük Çift Sayı: Rakamları Farklı Üç Basamaklı En Küçük Çift Ve Doğal Sayı Kaçtır?

Matematikte basamak kavramı son derece önemlidir. Basamak, bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birinin o sayı içerisindeki konumunu ifade eder. Rakam ise 0 ile 9 arasındaki sayıları kapsar. İki rakamın bir araya gelmesiyle iki basamaklı bir sayı elde edilir. Sayının en küçük veya en büyük olması, rakamların değerine bağlıdır. Üç basamaklı en küçük sayıyı bulmak için, yüzler basamağının küçük bir sayı olmasına özen gösterilir. Basamak kavramının dışında, sayıların tek veya çift olmasına göre rakamları doğru vermek gerekir. 3 basamaklı en küçük çift sayıyı bulurken, sayının yüzler basamağına verilecek rakamın küçük olmasına ve son rakamının çift olmasına dikkat edilmelidir.

3 Basamaklı En Küçük Çift Sayı

Üç basamaklı sayılar, üç rakamın bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bir sayının en küçük olabilmesi için, en küçük rakamla başlamak gerekir. Rakamlar 0 ile 9 arasında yer alan sayıları kapsar. Çift sayılar ise '0,2,4,6,8' şeklindedir. En küçük rakam 0'dır. Fakat bu rakamı en başa kullanmak doğru olmayacaktır. Bu yüzden yüzler basamağının 1 ile başlaması gerekir.

Onlar basamağında ise 0 rakamını kullanmak gerekecektir. En küçük çift sayının bulunması için son rakamın 2 olması gerekir. Böylelikle üç basamaklı en küçük çift doğal sayı 102 olarak karşımıza çıkacaktır.

Rakamları Birbirinden Farklı Üç Basamaklı En Küçük Doğal Sayı

Bir sayının basamak değerini bulmak için en önemli koşul, bizden istenileni doğru şekilde yapmaktır. Rakamlar, 0 ile 9 arasındaki sayılardan oluşur. Rakamların birbirinden farklı olması için, basamak değerine göre oluşturulacak rakamların aynı olmaması gerekir.

Üç basamaklı sayılar 100 ile 999 arasındaki sayıları ifade eder. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı bir sayının en az olabilmesi için, yüzler basamağındaki rakamın olabildiğince küçük olması gerekir. Bu durumda 1 rakamı yüzler basamağına gelebilir. Onlar basamağında ise, sayının küçük olması için 0 rakamını vermek gerekir.

Birler basamağına ise 0 ve 1 dışında en küçük sayı olan 2 rakamı verilmelidir. Bu durumda rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı 102'dir.