3 dilde sürdürülebilirlik mesajı

Bilfen Ortaokulları tarafından geleneksel olarak düzenlenen BilTalks konferansının beşincisi, Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yabancı Diller Bölümü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik bu yıl "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" temasıyla hayata geçirildi. Konferansın onur konuğu ise masal anlatıcısı ve eğitimci Judith Malika Liberman oldu. Programın en dikkat çeken bölümü ise Judith Malika Liberman'ın sahneye taşıdığı masallar oldu. "Gökyüzünü İten Kuş" ve Nasreddin Hoca'nın "Ya Tutarsa" hikâyesi üzerinden küçük adımların büyük değişimlere dönüşebileceğini vurgulayan Liberman, "Sizler geleceğin liderlerisiniz" sözleriyle öğrencilere umut verdi.

GENÇLER KÜRESEL SORUMLULUK ALDI

Bilfen Ortaokulları 7'nci sınıf öğrencileri, Birleşmiş Milletler'in belirlediği hedefler doğrultusunda iklim değişikliği, temiz enerji, nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması gibi başlıklarda İngilizce, Almanca ve Fransızca sunumlar yaptı. 3 dilde gerçekleştirilen akıcı ve özgüvenli konuşmalar izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik, öğrencilerin yalnızca yabancı dil pratiği yapmalarını değil; araştırma, eleştirel düşünme ve topluluk önünde ifade becerilerini geliştirmelerini de sağladı.