3 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Üç Harfli Kelimeler Listesi

Türkçe'yi doğru konuşmak için 3 harfli kelimelerin hepsine vakıf olmak gerekir. İngilizce öğrenecek olan kişilerin, 3 harfli İngilizce kelimeler içindeki tüm sözcükleri öğrenmeleri daha akıcı konuşmaları açısından yararlıdır. Türkçe'de üç harfli sözcükler ve 3 harfli nesnelerin neler olduğunu merak eden çok sayıda yabancı kökenli insan bulunur. 3 harfli isimler de araştırılan konular arasında yer alır. Türkçe ve İngilizce'de 3 harf içeren sözcükler neler? En sık kullanılanlar arasında neler var?
Türkçe'de ve İngilizce'de 3 harfli olan birçok sözcük vardır. Ülkemizde İngilizce konuşmanın hayalini kuran, ancak yeterli kelime bilgisine sahip olmadığı için konuşamayan pek çok kişi vardır. Aynı şekilde, Türkçe'yi öğrenmek isteyen ve akıcı bir biçimde konuşmayı arzulayanlar için dilimizdeki tüm kelimelerin öğrenilmesi gerekir. Bunlar arasında ilk olarak 3 harfli kelimeler gelir. Bilindiği üzere, dilimizde 2 harfli sözcük yoktur. Sadece, kelimelerin sonuna getirilen ekler iki harften oluşur. İngilizce'de de durum pek farklı değildir. Genellikle kısaltmalar 2 harften oluşur. Aşağıda ise hem Türkçe'de hem de İngilizce'deki en çok kullanılan 3 harfli kelimeler verilmiştir.
Türkçe
Aşı
Aşk
Acı
Ada
Bir
Buz
Dün
Din
Can
Cin
Çan
Saç
Suç
Dil
Doz
Gam
Haz
Flu
Fok
Dağ
Çöl
Göl
Güz
Pil
Zil
İki
Beş
Bol
Kıt
Kür
Koz
Kir
Kil
Mum
İngilizce
add
age
ago
air
bad
bag
ban
can
car
cat
day
did
dog
dry
ear
eat
egg
far
few
fig
man
map
may
off
oil
old
one
red
row
run
ten
tie
try
two
Üç harfli kelimelerin yanı sıra, dilimizde 3 harfle başlayan isimler de vardır. Aşağıda Türkçe'de en sık kullanılanlardan bazıları sıralanmıştır.
İsimler
Ali
Ata
Alp
Can
Cem
Efe
Ege
Han
Tan
Ada
Ahu
Ala
Asu
Aya
Ece
Eda
Ela
Gül
Lal
Naz
Nil
Nur
Oya