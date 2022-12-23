3 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Üç Harfli Kelimeler Listesi

Türkçe'yi doğru konuşmak için 3 harfli kelimelerin hepsine vakıf olmak gerekir. İngilizce öğrenecek olan kişilerin, 3 harfli İngilizce kelimeler içindeki tüm sözcükleri öğrenmeleri daha akıcı konuşmaları açısından yararlıdır. Türkçe'de üç harfli sözcükler ve 3 harfli nesnelerin neler olduğunu merak eden çok sayıda yabancı kökenli insan bulunur. 3 harfli isimler de araştırılan konular arasında yer alır. Türkçe ve İngilizce'de 3 harf içeren sözcükler neler? En sık kullanılanlar arasında neler var?

3 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçe'de ve İngilizce'de 3 harfli olan birçok sözcük vardır. Ülkemizde İngilizce konuşmanın hayalini kuran, ancak yeterli kelime bilgisine sahip olmadığı için konuşamayan pek çok kişi vardır. Aynı şekilde, Türkçe'yi öğrenmek isteyen ve akıcı bir biçimde konuşmayı arzulayanlar için dilimizdeki tüm kelimelerin öğrenilmesi gerekir. Bunlar arasında ilk olarak 3 harfli kelimeler gelir. Bilindiği üzere, dilimizde 2 harfli sözcük yoktur. Sadece, kelimelerin sonuna getirilen ekler iki harften oluşur. İngilizce'de de durum pek farklı değildir. Genellikle kısaltmalar 2 harften oluşur. Aşağıda ise hem Türkçe'de hem de İngilizce'deki en çok kullanılan 3 harfli kelimeler verilmiştir.

Türkçe

Aşı

Aşk

Acı

Ada

Bir

Buz

Dün

Din

Can

Cin

Çan

Saç

Suç

Dil

Doz

Gam

Haz

Flu

Fok

Dağ

Çöl

Göl

Güz

Pil

Zil

İki

Beş

Bol

Kıt

Kür

Koz

Kir

Kil

Mum

İngilizce

add

age

ago

air

bad

bag

ban

can

car

cat

day

did

dog

dry

ear

eat

egg

far

few

fig

man

map

may

off

oil

old

one

red

row

run

ten

tie

try

two

3 Harfli İsimler Nelerdir?

Üç harfli kelimelerin yanı sıra, dilimizde 3 harfle başlayan isimler de vardır. Aşağıda Türkçe'de en sık kullanılanlardan bazıları sıralanmıştır.

İsimler

Ali

Ata

Alp

Can

Cem

Efe

Ege

Han

Tan

Ada

Ahu

Ala

Asu

Aya

Ece

Eda

Ela

Gül

Lal

Naz

Nil

Nur

Oya