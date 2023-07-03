3. Jeolojik Zaman Özellikleri - 3. Jeolojik Zamanda Meydana Gelen Olaylar ve Oluşan Dağlar

Çoğu kaynaklarda jeolojik zaman dilimlerinin numara şeklinde ifade edildiği görülür. Fakat kimi kaynaklarda da 3 jeolojik zaman diğer adı geçtiği dikkat çeker. 3 jeolojik zamanda meydana gelen olaylar, coğrafya ilmi ile ilgilenenlerin merak ettiği bir durumdur. Söz konusu zaman dilimlerinde yeryüzünde dikkat çeken bazı gelişmeler olmuştur. Dünyada ve Türkiyede 3 jeolojik zamanda oluşan dağlar yazımızın devamında.

3 Jeolojik Zaman Diğer Adı

Dünyanın jeolojik zamanlarının her birinde bazı yeryüzü şekilleri ve kıtalar oluşmuştur. Bunun yanında jeolojik dönemlerde kıtaların genişlemesi konusunda da elde veriler mevcuttur. Dünyanın üçüncü jeolojik zamanının diğer adı neozoik'tir.

Dünyanın jeolojik zaman dilimlerinin her birinin kendine has özellikleri vardır. 3. Jeolojik zaman, Türkiye açısından da çok önemli bir dönemdir. Neozoik döneminde Türkiye ana karasının büyük bir kısmı oluşmuştur. Dünyada ise Hint ve Atlas Okyanusunun yanı sıra Alp kıvrımlarının oluştuğu görülür. Yapılan coğrafi araştırmaların birçoğu bu sonucu doğrulamaktadır. 3. Jeolojik zaman 63 milyon yıl boyunca devam etmiştir.

Dünyada ve Türkiyede 3 Jeolojik Zamanda Oluşan Dağlar

Jeolojik zamanın 3. Döneminde dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler olmuştur. Toros ve Kuzey Anadolu Dağları bu süreçte oluşmuştur. Bunun yanında dünyanın her bir yerinde linyit yatakları meydana gelmiştir. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı da bu süreçte oluşmuştur. Göller ve volkanik dağların oluşmasında da bu sürecin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Van ve Tuz Göllerinin oluşması da bu süreçle ilgilidir.