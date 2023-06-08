3. Sınıf Etkinlikleri - Eğlenceli 3. Sınıf Türkçe Ve Matematik Etkinlikleri

3. sınıf etkinlikleri çocukların gelişim çağının en önemli olduğu dönemlere denk geldiği için çok büyük oranda fayda sağlar. 3. Sınıf kesirler etkinliği gibi etkinlikleri yaptırtmak çocukların matematiksel becerilerinin önemli bir yaştayken sıçrayış yapmasını sağlayacaktır. Peki ya 3. Sınıf eğlenceli etkinlikler hangileridir? İçerikte 3. Sınıflara yaptırılan ve yaptırılabilecek olan etkinlikleri ele aldık. İşte 3. Sınıf matematik etkinlikleri…

3. Sınıf Etkinlikleri

3. Sınıf mutlaka çocuğun üzerine düşülmesi ve gelişiminin yakından takip edilmesi gereken bir dönem. Bu yaşta çocukların hangi alana yatkınlığı olduğu artık ufak ufak netleşmeye başlamış ve bunlar çeşitli etkinlikler sayesinde ortaya çıkmaktadır.

3. Sınıfta genel anlamda yaptırılan etkinlikler okuma ve yazma teknikleri, matematik etkinlikleri, fen ve doğa etkinlikleri, sanat etkinlikleri, beden eğitimi etkinlikleri, sosyal etkinlikler ve gezi etkinlikleridir.

3. Sınıf Matematik Etkinlikleri

3. Sınıf matematik etkinlikleri artık çocuğun ilk iki sınıfta gördüğü aşırı basit ve anlaşılabilir olan sembollerle anlatım tekniğinin yavaş yavaş terk edildiği, öğrencinin biraz daha kâğıt üzerinde matematik ile uğraşabilmesini mümkün kılacak şekildeki etkinliklerdir.

3. Sınıfta matematik etkinlikleri artık çarpma, bölme, toplama ve çıkartma işlemlerini kesirli işlemler gibi konular üzerinde işleyebilmek üzerine yenilenmektedir. Bu dört işlemi daha ileri matematik konularında kullanabilmenin temelleri atılır.

3. sınıf matematik etkinlikleri genel olarak dört işlemi daha ileri seviye olan kesirli ve ondalık sayılar gibi işlemlerin yapımında kullanma ve mantığını açıklama üzerine geliştirmektedir. Çocuklara gelişimleri için mutlaka evde tekrar yapmaları ve bol bol test çözmeleri, ebeveynlerin de öğrencilerinin gidişatını yakından takip etmeleri önerilir.

3. Sınıf Eğlenceli Etkinlikler

Makalenin başında sayılmış olan sosyal etkinlikler, sanat etkinlikleri gezi etkinlikleri aslında çocuğun sosyal ve iletişimsel becerilerini geliştirmeyi hedeflemekte ve onu toplam içi dinamiklere alıştırmayı hedeflese bile, aynı zamanda bu etkinlikler öğrencilerin en fazla eğlendiği etkinliklerdir. Dolayısıyla bunlar 3. Sınıf için eğlenceli aktiviteler arasına girmektedirler.

Bunun dışında belli başlı işlemler oyun oynatma yöntemiyle sınıfta gösterilebilir ve bu şekilde çocuklar eğlenirken öğrenebilir. Ayrıca beden dersi etkinliklerinde geleneksel yakar top gibi oyunları oynatmak çocuklar için son derece eğlendirici etkinlikler olacaktır.