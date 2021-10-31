3. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

İlkokul üçüncü sınıf düzeyinde verilmeye başlanan derslerden biri de Fen Bilimleri'dir. Fen Bilimleri dersleri, ilk olarak birinci sınıfta verilmeye başlanan Hayat Bilgisi derslerinin içeriğinde verilen temel doğa bilinci ve bilgisinin üzerine, doğa bilimlerinin çeşitli alanlarıyla ilgili temel bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Öğretim Programı, 2018 yılında yayımlanmıştır. MEB 2021-2022 Fen Bilgisi müfredatı da bu Öğretim Programı'na göre verilmektedir. Söz konusu programın öğrencilere kazandırması beklenen temel bazı beceriler vardır:
3. sınıf Fen Bilimleri üniteleri
Bir bütün olarak öğrencilere kazandırması düşünülen beceriler yukarıda belirtilen Fen Bilimleri derslerinin 3. Sınıf düzeyindeki içeriği, tüm bu becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış olan 7 adet üniteden oluşur:
Söz konusu üniteler, 3. Sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilere 1. ve 2. dönem olmak üzere iki dönemi kapsayacak şekilde verilir.
3. sınıf Fen Bilimleri 1. dönem
Üçüncü sınıf düzeyinde verilen Fen Bilimleri derslerinin ilk döneminde, öğretim programında belirlenen ve ders kitabında yer alan ilk 4 ünite işlenir.
Gezegenimizi Tanıyalım
Birinci dönemin ilk ünitesi olan Gezegenimizi Tanıyalım başlıklı ünitede, öğrencilerin gezegenimize dair bazı temel bilgileri edinmeleri amaçlanır:
Beş Duyumuz
Bu ünitede öğrencilerin görme, duyma, koku alma, tat alma ve dokunma duyularını ve bu duyuları mümkün kılan organlarımızı öğrenmeleri sağlanır.
Kuvveti Tanıyalım
Bu ünitede ise, kuvvet kavramı ile ilgili temel özellikler öğrencilere aktarılır:
Maddeyi Tanıyalım
Maddeyi tanıyalım başlıklı ünitede, madde ile ilgili temel bilgiler verilir:
3. sınıf Fen Bilimleri 2. dönem
3. sınıf düzeyinde verilen Fen Bilimleri Derslerinin ikinci döneminde, öğretim programında ve ders kitabında yer alan son 3 ünite, yani beşinci, altıncı ve yedinci üniteler işlenir.
Çevremizdeki Işık ve Sesler (5. Ünite)
Bu ünitede, ışık ve sesle ilgili temel bilgileri öğretmeye yönelik içerikler yer alır:
Canlılar Dünyasına Yolculuk (6. Ünite)
Bu ünitede, gündelik yaşamda kullandığımız temel elektrikli araçlara dair bilgiler yer alır.