3. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

İlkokul üçüncü sınıf düzeyinde verilmeye başlanan derslerden biri de Fen Bilimleri'dir. Fen Bilimleri dersleri, ilk olarak birinci sınıfta verilmeye başlanan Hayat Bilgisi derslerinin içeriğinde verilen temel doğa bilinci ve bilgisinin üzerine, doğa bilimlerinin çeşitli alanlarıyla ilgili temel bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Öğretim Programı, 2018 yılında yayımlanmıştır. MEB 2021-2022 Fen Bilgisi müfredatı da bu Öğretim Programı'na göre verilmektedir. Söz konusu programın öğrencilere kazandırması beklenen temel bazı beceriler vardır:

Astronomi, fizik, kimya, biyoloji, çevre bilimleri ve yer bilimleri, fen ve mühendislik uygulamaları hakkındaki temel bilgilere sahip olma

Doğayı keşfedebilme, insan ve çevresi arasındaki ilişkileri anlama, bilimsel süreçleri ve bilimsel araştırma mantığını kavramış olma

Bireyin çevre ve toplumuyla arasındaki ilişkilerin ve etkileşimin farkında olma ve bu bağlamda kaynakları doğru kullanmanın önemini bilme

Gündelik yaşamda karşılaşılabilecek temel bazı sorunlarla ilgili sorumluluk alabilme ve bu sorunların çözümünde temel tabiat bilgisinden yararlanabilme

Fen bilimlerinin önemli bir bilimsel kariyer alanı olduğunu bilme

Günlük yaşamda ve bilimsel çalışmalarda güvenliğin ne kadar önemli olduğunun farkına varma

Bilimsel düşünme alışkanlığına ve karar verme becerisine sahip olma

Evrensel ahlâk değerleri ile millî ve manevi değerleri benimseme, bunların yanında etik ilkelerin farkında olma

3. sınıf Fen Bilimleri üniteleri

Bir bütün olarak öğrencilere kazandırması düşünülen beceriler yukarıda belirtilen Fen Bilimleri derslerinin 3. Sınıf düzeyindeki içeriği, tüm bu becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış olan 7 adet üniteden oluşur:

Gezegenimizi Tanıyalım

Beş Duyumuz

Kuvveti Tanıyalım

Maddeyi Tanıyalım

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Canlılar Dünyasına Yolculuk

Elektrikli Araçlar

Söz konusu üniteler, 3. Sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilere 1. ve 2. dönem olmak üzere iki dönemi kapsayacak şekilde verilir.

3. sınıf Fen Bilimleri 1. dönem

Üçüncü sınıf düzeyinde verilen Fen Bilimleri derslerinin ilk döneminde, öğretim programında belirlenen ve ders kitabında yer alan ilk 4 ünite işlenir.

Gezegenimizi Tanıyalım

Birinci dönemin ilk ünitesi olan Gezegenimizi Tanıyalım başlıklı ünitede, öğrencilerin gezegenimize dair bazı temel bilgileri edinmeleri amaçlanır:

Dünyamızın şekli ve katmanları Hava ve su katmanları

Beş Duyumuz

Bu ünitede öğrencilerin görme, duyma, koku alma, tat alma ve dokunma duyularını ve bu duyuları mümkün kılan organlarımızı öğrenmeleri sağlanır.

Kuvveti Tanıyalım

Bu ünitede ise, kuvvet kavramı ile ilgili temel özellikler öğrencilere aktarılır:

Varlıkların hareket özellikleri: Hızlanma ve yavaşlama, yön değiştirme, sallanma, dönme hareketleri. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi tanıyalım başlıklı ünitede, madde ile ilgili temel bilgiler verilir:

Maddeyi niteleyen özellikler: Sertlik-yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, pürüzlü-pürüzsüz olma, renk, koku, tat. Maddenin hâlleri: Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri.

3. sınıf Fen Bilimleri 2. dönem

3. sınıf düzeyinde verilen Fen Bilimleri Derslerinin ikinci döneminde, öğretim programında ve ders kitabında yer alan son 3 ünite, yani beşinci, altıncı ve yedinci üniteler işlenir.

Çevremizdeki Işık ve Sesler (5. Ünite)

Bu ünitede, ışık ve sesle ilgili temel bilgileri öğretmeye yönelik içerikler yer alır:

Işığın görme konusundaki rolü Işık kaynakları Çevremizdeki sesler Sesin işitmedeki rolü

Canlılar Dünyasına Yolculuk (6. Ünite)

Çevremizdeki varlıkları tanıyalım Ben ve çevrem

Elektrikli Araçlar (7. Ünite)

Bu ünitede, gündelik yaşamda kullandığımız temel elektrikli araçlara dair bilgiler yer alır.