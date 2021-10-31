3. Sınıf Hayat Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf Hayat Bilgisi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

MEB 2021-2022 eğitim-öğretim yılında verilen Hayat Bilgisi dersi müfredatı, 2018 yılında yayınlanan Öğretim Programı'na dayanarak işlenir. Bu öğretim programı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer tüm derslerdeki öğretim programları gibi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkelere uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Hayat Bilgisi dersi öğretim programı ve müfredatının temel amacı, ilkokul düzeyindeki öğrencilere birey olma, toplum yaşamına uyum sağlama ve doğa ile ilgili temel bilgilere hâkim olarak doğayla barışık yaşama gibi konularda farkındalık kazandırmaktır. İlkokul düzeyinde Hayat Bilgisi derslerinde öğretilen bilgilerin öğrencilere kendisini, yaşadığı çevreyi, toplumu ve toplumun temel yapı taşı olarak görülen aileyi tanıma becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere kazandırılan temel beceriler şunlardır:

Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanabilme

Araştırma

Toplumsal yaşamdaki değişimleri ve süreklilikleri anlama

Dengeli ve sağlıklı beslenme

Doğayı koruma ve doğayla barışık yaşama

Girişimcilik

Gözlem ve iletişim

İş birliği yapma

Karar verebilme

Kariyer bilinci

Kaynakların doğru ve verimli kullanılması

Kendini tanıma ve dış etkenlere karşı kendini koruma

Kişisel bakım

Toplumsal kurallara uyma

Millî ve manevi değerleri tanıma ve bunlara saygılı olma

Sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilme

Toplum yaşamına sağlıklı bir şekilde katılım

Zamanı doğru ve verimli kullanma

3. sınıf Hayat Bilgisi dersi içerikleri

İlkokul birinci ve ikinci sınıfta öğretilen Hayat Bilgisi ders içerikleri gibi, üçüncü sınıfta öğretilen Hayat Bilgisi dersi içerikleri de temel olarak 6 adet ünite şeklinde kurgulanmıştır:

Okulumuzda Hayat

Evimizde Hayat

Sağlıklı Hayat

Güvenli Hayat

Ülkemizde Hayat

Doğada Hayat

Tüm bu üniteler kapsamında daha önceki sınıflarda da öğrencilere temel bilgiler verilmekle birlikte, 3. Sınıf düzeyinde verilen bilgiler daha karmaşık ve edindirilmesi hedeflenen beceriler de daha gelişkindir. 3. Sınıf boyunca öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde söz konusu üniteler kapsamında edineceği birçok bilgi ve kazanacağı birçok beceri vardır: