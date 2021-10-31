3. Sınıf Hayat Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf Hayat Bilgisi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

MEB 2021-2022 eğitim-öğretim yılında verilen Hayat Bilgisi dersi müfredatı, 2018 yılında yayınlanan Öğretim Programı'na dayanarak işlenir. Bu öğretim programı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer tüm derslerdeki öğretim programları gibi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkelere uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Hayat Bilgisi dersi öğretim programı ve müfredatının temel amacı, ilkokul düzeyindeki öğrencilere birey olma, toplum yaşamına uyum sağlama ve doğa ile ilgili temel bilgilere hâkim olarak doğayla barışık yaşama gibi konularda farkındalık kazandırmaktır. İlkokul düzeyinde Hayat Bilgisi derslerinde öğretilen bilgilerin öğrencilere kendisini, yaşadığı çevreyi, toplumu ve toplumun temel yapı taşı olarak görülen aileyi tanıma becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında öğrencilere kazandırılan temel beceriler şunlardır:
- Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanabilme
- Araştırma
- Toplumsal yaşamdaki değişimleri ve süreklilikleri anlama
- Dengeli ve sağlıklı beslenme
- Doğayı koruma ve doğayla barışık yaşama
- Girişimcilik
- Gözlem ve iletişim
- İş birliği yapma
- Karar verebilme
- Kariyer bilinci
- Kaynakların doğru ve verimli kullanılması
- Kendini tanıma ve dış etkenlere karşı kendini koruma
- Kişisel bakım
- Toplumsal kurallara uyma
- Millî ve manevi değerleri tanıma ve bunlara saygılı olma
- Sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilme
- Toplum yaşamına sağlıklı bir şekilde katılım
- Zamanı doğru ve verimli kullanma
3. sınıf Hayat Bilgisi dersi içerikleri
İlkokul birinci ve ikinci sınıfta öğretilen Hayat Bilgisi ders içerikleri gibi, üçüncü sınıfta öğretilen Hayat Bilgisi dersi içerikleri de temel olarak 6 adet ünite şeklinde kurgulanmıştır:
- Okulumuzda Hayat
- Evimizde Hayat
- Sağlıklı Hayat
- Güvenli Hayat
- Ülkemizde Hayat
- Doğada Hayat
Tüm bu üniteler kapsamında daha önceki sınıflarda da öğrencilere temel bilgiler verilmekle birlikte, 3. Sınıf düzeyinde verilen bilgiler daha karmaşık ve edindirilmesi hedeflenen beceriler de daha gelişkindir. 3. Sınıf boyunca öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde söz konusu üniteler kapsamında edineceği birçok bilgi ve kazanacağı birçok beceri vardır:
- Öğrencilerin kendi ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda yorumlar yapması ve farklı konuları açıklaması sağlanır.
- Öğrenciler, toplum içinde yapacakları olumlu ya da olumsuz davranışların toplum yaşamını nasıl etkileyeceğine dair farkındalık kazanırlar.
- Arkadaşlık ilişkilerini daha sıkı kurmak konusunda doğru davranışların neler olduğunu öğrenirler.
- İlgi duymaya başladıkları meslekleri iyice tanırlar ve bu mesleklere sahip olabilmek için yapmaları gerekenleri öğrenirler.
- Önceki nesiller ile kendi nesillerinin çocukluk dönemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavramaya çalışırlar.
- Komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin toplumsal yaşamdaki önemini iyice kavrarlar.
- Evde kullanılan maddi kaynakların verimli kullanılması konusunda üzerlerine düşen görevleri öğrenirler.
- Yiyecek ve içeceklerin satın alınması noktasında gerek ev ekonomisinin, gerekse sağlıklı beslenmenin gereklerine dikkat etmeyi iyice öğrenirler. Bunun yanı sıra doğru ve sağlıklı beslenmenin gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler.
- Trafik kurallarının önemini iyice kavramakla kalmaz, aynı zamanda trafik işaret ve levhalarının anlamlarını detaylıca öğrenirler.
- Acil durumlarda kimlerden yardım isteyeceklerini ve tehlikeli durumlarda neler yapmaları gerektiğini öğrenirler.
- Ülkemizin yönetim şekli olan Cumhuriyet rejiminin özelliklerini ve önemini iyice kavrarlar.
- Çevresinde bulunan tarihi ve doğal mekânları iyice tanırlar.
- Millî birlik ve beraberliğin toplum yaşamı için önemi üzerine bilinçlenirler.
- Hayvanların, bitkilerin ve tüm tabiatın insan yaşamı için önemini öğrenirler. Buna ek olarak, doğal kaynaklardan yararlanmanın yollarını ve bunun önemini öğrenirler.
- Doğanın ve çevrenin korunması konusunda üzerlerine düşen görevleri öğrenirler ve bu konuda sorumlu birer vatandaş olma yolunda bilinçlenmeye başlarlar.