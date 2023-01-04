3. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite Üçüncü Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

3. sınıf İngilizce kelimeler önceki sınıflarda öğrenilen İngilizce'ye göre seviye olarak biraz daha üste çıkmıştır. Farklı kalıplar, saatler, sayılar ve bazı edatlar konulara eklenmiştir. 3. sınıf için olan İngilizce kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Kısa bir sürede öğrenmek, hepsini bir anda yüklemek doğru olmayacağından kelimeler ünite ünite ayrılmıştır. Biz de bu yazımızda sizler için ünite ünite 3. sınıf İngilizce kelimeleri okunuşlarını ve Türkçe anlamlarını derledik.

3. Sınıf İngilizce Kelimeleri

İngilizce kelimeler çocuklar için başlarda okuması ve öğrenmesi zor olsa da ne kadar küçük yaşta öğrenmeye başlarlarsa o kadar verim alacakları bir dildir. Bu nedenle 1. sınıftan itibaren İngilizce eğitimi alan çocuklar 3. sınıf seviyesinde kelimeleri daha kolay öğrenirler. 3. sınıfta birinci ünitede çocuklar daha çok iyi dileklerini sunacakları kelimeleri öğrenirler örneğin; Hello (merhaba), Have a nice day (iyi günler). 2. ünitede sevdikleri insanlara hitap etme şeklini aile bireylerini Aunt (hala teyze), Brother (erkek kardeş), mom (anne), dad (baba). 3. ünitede ise hislerini ifade etmeyi; sad (üzgün), angry (sinirli), happy (mutlu). 4. ünitede oyuncakları ve oyun adlarını, diğer ünitelerde ise doğa, hava durumunu ifade edecek kelimeleri, ulaşım sağlarken neler söylenir sorusunun yanıtını ve şehirde bulunan post office (postane), hospital (hastane), cinema (sinema) gibi kelimeleri öğrenirler.

Renkler İngilizce Okunuşu Anlamı Red Red Kırmızı Blue Bulu Mavi Green Gırin Yeşil Yellow Yelleov Sarı Black Blek Siyah White Vite Beyaz Brown Bırovn Kahverengi Orange Orınç Turuncu Purple Pörpıl Mor Pink Pink Pembe Gray Grey Gri

Günler İngilizce Okunuşu Anlamı Sunday Sandey Pazar Monday Mondey Pazartesi Tuesday Tuusdey Salı Wednesday Vednısdey Çarşamba Thursday Törsdey Perşembe Friday Fıraydey Cuma Saturday Saturdey Cumartesi