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Giriş Tarihi: 31.10.2021 12:10

3. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

3. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf matematik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Matematik, öğrencilerimize uygulanan temel eğitim müfredatları içinde en çok önemsenen derslerden biridir. Çünkü matematik insan bilgisinin en önemli alanlarından biridir ve doğanın kendi içindeki düzeninin ve toplum yaşamında insanların işine yarayan en önemli hesaplamaların mantığı hep matematik üzerine kuruludur. Bu nedenle matematik dersi Milli Eğitim programlarımızda temel ve orta eğitim düzeyindeki sınıfların tamamında yani birinci sınıftan başlayarak sekizinci sınıfın sonuna kadar verilmeye devam etmektedir. Matematik derslerinin içerik ve müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Matematik Dersi Öğretim Programı ile belirlenmiştir. MEB 2021-2022 matematik konuları ve müfredatı, en son 2018 yılında güncellenen öğretim programı kapsamında hazırlanmış olup, hâlâ bu programa göre sürdürülmektedir. 3. Sınıf matematik konuları nelerdir? 3. Sınıf matematik dersi müfredatı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında belirlenmiş olan Genel Amaçlar ve Temel İlkelere dayanarak Matematik Dersi Öğretim Programı hazırlamıştır. Söz konusu öğretim programı 2018 tarihlidir ve 2021-2022 3. Sınıf matematik müfredatı hâlâ söz konusu programa göre uygulanmaktadır. Bu müfredata göre, ilkokul matematik derslerinde toplama ve çıkarma işlemleri birinci sınıftan itibaren öğretilmeye başlanır. Çarpma ve bölme işlemlerine yönelik eğitimler ise ilk olarak ikinci sınıftan itibaren verilmeye başlanır. Sınıf düzeyleri ilerledikçe söz konusu işlemlerle ilgili bilgiler de karmaşıklaşarak devam ettirilir. 3. Sınıf matematik dersi, öğrencilerin zihinden çarpma ve bölme işlemleri yapmak konusunda iyice geliştirildiği bir derstir. 3. Sınıf matematik derslerinde okutulan temel üniteler şu şekildedir:

  • Sayılar ve İşlemler
  • Sayılar ve İşlemler – Veri İşleme
  • Sayılar ve İşlemler – Çarpma ve Bölme İşlemleri
  • Sayılar ve İşlemler – Ölçme
  • Çevre, Uzunluk, Alan ve Sıvıların Ölçümü

Bu içeriklere sahip üniteler üzerinden öğretilen 3. Sınıf düzeyi matematik konuları, yavaş yavaş daha ileri aşamalardaki karmaşık işlemleri yapmaya hazırlık niteliği taşımaktadır.

3. sınıf matematik dersi müfredat konuları

Matematik derslerinin içeriği, temel olarak sayılar ve işlemler, ölçme, veri işleme ve geometri şeklinde 4 temel konu alanını kapsamaktadır. Bu alanlarla ilgili üçüncü sınıf düzeyinde verilen eğitimin içerikleri şunlardır:

  • Sayılar ve İşlemler

Sayılar ve işlemler ile ilgili olarak 3. Sınıf matematik dersinde verilmesi gereken en önemli bilgiler, üç basamaklı sayıların okunmasına, incelenmesine ve tek ve çift sayıların iyice öğrenilmesine dayanır. Üçüncü sınıfta matematik derslerinde, zihinden işlemler yapmaya yönelik pekiştirici çalışmalar da yer almaktadır. Üçüncü sınıfın önemli bir diğer konusu ise kesirlerin mantığının öğretilmesidir.

  • Ölçme

3. sınıf matematik müfredatı içinde, ölçme konusunda standart ölçme birimleri ile standart olmayan birimler arasındaki ilişkiyi kurma becerisi kazandırılması hedeflenir. 3. Sınıf matematik dersinde, 1. ve 2. Sınıflarda öğretilen parayla ilgili bilgiler daha da geliştirilir. İkinci sınıftaki öğrenciler, lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi zaten çoktan öğrenmiş olurlar. Üçüncü sınıfta ise bu ilişkinin gösterilmesine ve bu ilişkilerle ilgili hesap ve işlemlerin yapılmasına geçilir. 3. Sınıfta matematik dersinde öğrenciler, bütün, yarım ve çeyrek kesirlerin gösterimini öğrenirler. Bunun yanında zamanı saat ve dakika biçiminde ifade etmeyi ve okumayı da öğrenirler. 3. Sınıf düzeyinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen ölçme becerileri arasında, gram ve kilogram arasındaki ilişkiyi kurabilme ve ağırlıkları bu ölçülerle ifade edebilme becerisi de yer alır.

  • Veri işleme

3. sınıf matematik dersi konuları içinde veri işleme başlığı altında değerlendirilebilecek olan konuların başında, en fazla üç veri grubuna sahip olan basit tabloları okuma, yorumlama ve tablolardan elde edilen veriyi düzenleme gibi beceriler kazandırılması gelmektedir.

  • Geometri

Geometri bilgisi konusundaki temel bilgiler de ilkokul düzeyinin tüm sınıflarında aşama aşama zorlaşarak öğretilmektedir. 3. Sınıf düzeyine gelen öğrenciler ise geometri konusunda cisimlerin yüzlerini köşelerini ve ayrıntılarını öğrenirler. Bu düzeyde matematik derslerinde öğrenciler, geometrik şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları iyice öğrenir ve bu şekilleri elleriyle çizmeye iyice alışırlar. Bunlara ek olarak 3. Sınıf öğrencileri, kare ve dikdörtgen gibi geometrik şekillerin birden fazla simetri doğrusuna sahip olduklarını öğrenir, bir parçası verilen geometrik şekilleri yatay ve dikey simetri doğrularına göre tamamlamayı da öğrenirler.

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3. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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