3. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 3. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı tüm okullarda öğretilecek olan derslerin müfredatını belirleyen öğretim programları hazırlamaktadır. Bu öğretim programları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe dersi aracılığıyla öğrencilere bütüncül bir dil becerisi ve bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bu müfredatın birçok nihai hedefi vardır. Bunlardan bazıları öğrencilerin okuma, yazma, konuşma, dinleme ve seyretme becerilerinin geliştirilmesi, dilimizi doğru ve kurallı şekilde kullanmayı öğrenmeleri, yaşam boyunca okuma ve yazma pratiği ile ilişkilerini sürdürmeleri için gerekli okuma ve yazma sevgisini kazanmaları, bilgi ile ilişki kurabilme becerileri geliştirmeleri, farklı kaynaklardan sağlıklı bilgilere ulaşmanın yollarını öğrenmeleri, dilimizden ayrı düşünülemeyecek olan maddi ve manevi ulusal değerlerimiz konusunda bilinçlenmeleri gibi hedeflerdir.

3. sınıf Türkçe dersine neler dahildir?

Temel eğitimin ilk yılında, yani birinci sınıfta öğrencilere verilen Türkçe derslerinin temel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerisini kazanmalarıdır. İkinci sınıfta verilen Türkçe dersleri ise, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini biraz daha geliştirmelerini amaçlar. Üçüncü sınıftan itibaren ise Türkçe derslerinde temel amaç, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini kendine has bir şekilde geliştirmelerini sağlamaktır. Bu nedenle üçüncü sınıf Türkçe dersinde özellikle öğrencilerin kendine has üslup geliştirmeleri için gerekli olan okuma ve yazma pratiklerine ağırlık verilir.

3. sınıf Türkçe dersi müfredatı

3. sınıf düzeyinde verilen Türkçe dersinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitabındaki üniteler şunlardır:

Erdemler

Erdemler başlıklı ünitede, toplum yaşamında erdemli kabul edilen ahlaklı olma, dayanışma, cömertlik, çalışkanlık, dürüstlük, güvenilirlik, kardeşlik, merhamet, sabır, saygı ve sevgi, vicdanlı ve vefalı olmak gibi birçok özellik anlatılır.

Milli Kültürümüz

Milli kültürümüz ünitesi, aile yaşamı, bayrağımız ve milli değerlerimiz, insan ilişkileri, önemli mekânlar, milli bayramlarımız, tarihi kişiliklerimi, vatanımız ve vakıf kültürü gibi değerlerin anlatıldığı ünitedir.

Milli Mücadele ve Atatürk

Bu ünitede Atatürk'ün kişiliği, milli egemenlik, 15 Temmuz, Cumhuriyet, milli mücadelenin önemi gibi birçok konuya yer verilir.

Birey ve Toplum

Ana dilimiz, adalet, barış, kültürel çeşitlilikler, çokkültürlü yaşam, devletin önemi, farklılıklara saygılı olma, komşuluğun önemi, mesleklerle ilgili bilgiler, misafirperver olmak gibi önemli konulara yer verilir.

Okuma Kültürü

Bu ünitede bilgi okuryazarlığı, medyayı doğru kullanma, eleştirel düşünme ve eleştirel okuma, yaratıcı okuma gibi beceriler kazandırılır.

İletişim

İletişim başlıklı ünitede, aile içi iletişim, toplumsal iletişim, iletişim becerileri, kitle iletişim araçlarının kullanımı, medya okuryazarlığı gibi önemli konularla ilişkili içerikler işlenir.

Hak ve Özgürlükler

Bu ünitede, her vatandaşın bilmesi gereken temel hak ve özgürlüklerle ilgili metinler kullanılır.

Kişisel Gelişim

Öğrencileri yaşama hazırlamaya katkısı olabilecek çalışkanlık, girişimcilik, kararlı olmak, olumlu düşünme, özeleştiri gibi önemli değerlerle ilgili metinler kullanılarak öğrencilerin kendilerine has okuma ve yazma becerileri geliştirmelerine destek olunur.

Bilim ve Teknoloji

Bu ünite, bilimin ve teknolojinin önemine vurgu yapan ve bunlarla ilgili merak uyandırarak bilgilenmeye teşvik eden metinler üzerinden işlenir.

Sağlık ve Spor

Oyunlar, beslenme, doğru ve dengeli beslenme, ilaç kullanımında bilinçli olmak, ruh sağlığı, sporun ve temizliğin önemi gibi konular içerir.

Zaman ve Mekân

Evimizle, çevremizle, odamızla, okulumuzla, şehirlerimiz ve ülkemizle ilgili bilgiler içeren metinler kullanılır.

Duygular

Bu ünitede duyguların önemi ve toplumsal olarak önemli olan bağışlama, beğenme gibi duygular işlenir. Aynı zamanda kıskançlık, korku, üzüntü gibi olumsuz duygular üzerine de konuşulur.

Doğa ve Evren

Bitkiler, hayvanlar ve doğa ile ilgili metinler üzerinden ilerlenir.

Sanat

Bu ünitede afiş, ciltleme, ebru sanatı, edebiyat, fotoğraf, gölge oyunu, grafik, müzik, opera, resim, sinema ve tiyatro gibi birçok sanat alanıyla ilgili içerikler üzerinden gidilir.

Vatandaşlık

Bu ünitede öğrencilere temel vatandaşlık bilgileri ile ilgili okumalar yaptırılır.

Çocuk Dünyası

Çocukluk kültürü, geleneksel çocuk oyunları, hayal kurmanın önemi, lunaparklar, oyuncak ve rüyalar gibi konular işlenir.

3. sınıf Türkçe dersleri sözü edilen tüm bu üniteler ve konu başlıkları üzerinden çocukların kendilerine has okuma ve yazma üslubu benimsemelerini sağlamaya yönelik olarak verilir.