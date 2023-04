3 Yaş Masalları Oku - Uzun ve Kısa, En Güzel, Eğitici 3 Yaş Masalları

Çocuklar için gelişimsel olarak çok büyük faydaları olan masallar her yaştaki çocukların ilgisini de çekmiştir. Çocuğun hayal gücünü geliştiren, dikkati, hafızayı ve dil becerisini geliştiren masallar sihirli hikayelerdir. Çocuğun ileriki dönemde sorun çözme becerisine de katkı sağlayan masallar her konuda olabilir. Fantastik öğelerin yer aldığı masallar çocuklar tarafından her zaman ilgi görmüştür. Masallar farklı yaş gruplarına göre de farklılık gösterebilir. 3 yaş masalları ise özellikle bu yaştaki çocuklara sahip kişiler tarafından internette araştırılmıştır. 3 yaş masallarının hangileri olduğu bu nedenle merak edilmiştir. 3 yaş masalları oku başlıklı yazımızda da özellikle bu yaştaki çocukların gelişimi açısından aileler tarafından çok sık kullanılan yazılara yer verdik. 2-3 yaş kısa masallar hakkında araştırma yapan kimseler bunun için internete başvurmuştur. Uzun ve kısa, en güzel, eğitici 3 yaş masalları hakkında merak edilenler...

3 Yaş Masalları Oku

Hayal gücümüzü geliştiren masallar çeşitlilik gösterir. Çocukların dil gelişimini, dinleme ve anlama becerilerini geliştiren masallar farklı yaş gruplarına göre ayrılır. Bunlardan birisi olan 3 yaş uyku masalları çocukların zihinsel gelişimi açısından büyük fayda sağlar. Bu yaşta okuma yazma bilmeyen çocuklar, aileleri tarafından okunacak masalların faydasını görecektir. Bu tür masallardan bazıları ise şu şekildedir;

Umudunu Yitirme Masalı

Tim ve Prenses Masalı

Sevimli Arkadaş Grubu Masalı

Prenses Sofia Masalı

Ormanın Dostluğu Masalı

Neşeli Çiftliğe Dönüş Masalı

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

2-3 Yaş Kısa Masallar

Çocukların ve bebeklerin zeka düzeyini ve yaratıcı düşünce durumunu geliştiren masallar son derece önemlidir. 2-3 yaş kısa masallar bu yaştaki çocukların empati yeteneğini de arttıran hayal gücünü önemli miktarda geliştiren fantastik hikayelerdir. Sonu mutlu biten bu tür masallar çocukların duygusal gelişimine de destek verir. Bu tür masallara örnek ise şu şekildedir;

Parmak Çocuk Masalı

Kedi ile Fare Hikayesi

Kelebek Masalı

Kibirli Gül Masalı

Limon Kız Masalı