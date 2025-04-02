3 yeni özel eğitim kurumu açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), "öğrenci etkinlik merkezleri", "dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri" ile "rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri" olmak üzere yeni özel öğretim kurumu açılacak. Standartların yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi de yayımlandı. İlkokul öğrencilerine yönelik kurulan "öğrenci etkinlik merkezleri", çocukların yeteneklerinin gelişimlerini destekleyecek. "Dil konuşma ve ergoterapi merkezleri" ile bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. "Rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri" de, bireylerin psikolojik iyilik halinin artırılması için psikolojik destek sunacak.