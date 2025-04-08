30 İnç Kaç Cm? 30 Inch Monitör En Boy Kaç Santim Olur?

Genellikle TV ve bilgisayar ekranları yani monitör ölçüsü olarak kullandığımız inç basit bir matematik hesabıyla öğrenilebilir. Lakin bu hesaplamayı yapmak için ilk olarak 1 inçlik bir ölçünün santim cinsinden değerini bilmek gerekir. Buna göre standart kabul edilen 1 inç = 2,54 cm denkliğini kullanabiliriz. Peki, 30 inç kaç santim eder, 30 inçlik bir monitör almak istersek santim bazında boyutu ne kadar olacak?

30 Inch Monitör En Boy Kaç Santim?

30 inch monitörler genellikle bilgisayar ekranlarında kullanılır. TV bazında hemen hemen bu ölçülerde karşımıza çıkan inç ise 32 olacaktır.

Almak istediğiniz ya da elinizde var olan monitörün inç bazında ölçüsünü almak isterseniz çapraz kenarların arasındaki mesafeyi ölçmeniz yeterli olacaktır. Ölçüm sonunda bulduğunuz cm değerini 1 inç değeri ile çarpabilirsiniz. Bu sonuç size elinizdeki ekranın kaç inçlik bir cihaz olduğunu gösterecektir.

30 inch kaç ekran ediyor sorusuna yanıt arıyorsanız 30 x 2,54 cm işlemiyle 76,2 cm değerine ulaşılabilir. Bu sonuç monitörün çapraz cm ölçüsünü bize verir.