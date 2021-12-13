30 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 30 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının asal sayılar da dahil olmak üzere en az 2 çarpanı bulunur. 2 çarpanı bulunan sayıların çarpanları 1 ve sayının kendisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 30 sayısının kendisi ve 1 sayısı dahil olmak üzere 8 adet çarpanı bulunmaktadır. İşte 30'un çarpanları…

30 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanları bulmak matematik dersinin önemli konularından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpanlar; bir sayıyı bölen diğer sayılar anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 30 sayısının çarpanları karşımıza 8 adet olarak çıkmaktadır. Bu çarpanlar da küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır:

1

2

3

5

6

10

15

30

30 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayısının çarpanlarını bulmak o sayısı bölen doğal sayıları bulmak demektir. Bu neden ile eğer bir sayının çarpanlarını bulmak istiyorsak o sayısı bazı doğal sayılara bölmemiz gerekmektedir. Çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıyı hangi sayılara bölmemiz gerektiğini anlamak için ise küçük birkaç işlem yapmamız gerekmektedir. Bu işlem ise 2 sayısından başlayarak sıra ile doğal sayıların karesini almaktır. Nerede duracağımızı belirlemek için ise çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıdan büyük bir sayı elde edinceğe dek kare alırız. 30 sayısı için bu şu şekildedir:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

62= 36 (6 sayısını 30 a bölmeyiz çünkü 36 sayısı 30 sayısından daha büyük)

Bu işlemleri yapıp çarpanlarını bulacağımız sayı hangi sayılara böleceğimizi elde ettikten sonra çarpanlarını bulacağımız sayıyı bu sayılara böleriz. Bu işlem 30 sayısı için şu şekildedir:

30/1= 30

30/2= 15

30/3= 10

30/4= yok

30/5= 6

Bu verilerden yola çıkarak 30 sayısının çarpanlarını büyükten küçüğe şu şekilde sıralayabiliriz;