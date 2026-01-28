30 yıllık tecrübe genç denizcilerle buluşuyor

İDO'nun dört denizcilik fakültesiyle hayata geçirdiği Mentörüm İDO projesi, 30-40 yıllık deneyime sahip kaptan ve başmühendisleri üniversite öğrencileriyle sahada buluşturdu. Türkiye'de ilk kez uygulanan modelde, 17'si kadın 34 öğrenci arabalı vapurlarda bire bir mentörlük alıyor. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Piri Reis ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğiyle yürütülen projede öğrenciler, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hatlarında görev yapacak.