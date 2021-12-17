300 sayısının asal çarpanları nelerdir? 300 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Çarpan ve bölen aynı kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sayıyı tam, kalansız bir şekilde bölen sayılar o sayının çarpanları olarak açıklanmaktadır. Asal çarpanlar ise bir sayıyı bölen sayılar arasında asal olanlar şeklinde açıklanmaktadır. 300 sayısı yüksek bir sayı olduğu için 17 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasında yalnızca 3 sayısı asaldır.

300 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

300 sayısının 17 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasında 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150 ve 300 sayıları bulunmaktadır. Bu çarpanlar arasında asal olanları yalnızca 2, 3 ve 5 sayılarıdır. Diğer çarpanlar asal sayı olmadıkları için asal çarpanlar değildir. 300 sayısının asal çarpanlar şeklinde yazılışı ise 22.3.52 şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

300 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının asal çarpanlarını bulabilmek için yapacağımız birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında 2 sayısından başlayıp doğal sayıların karelerini almak, daha sonra karelerini aldığımız sayıları asal çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıya bölmek, tüm çarpanlar arasından da asal olanları almak bulunmaktadır. Ancak daha kolay bir yöntem de bulunmaktadır. Bu diğer ve daha kolay olan yöntem ise 2 sayısından başlayarak asal çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıyı sıra ile 2, 3, 5, 7 gibi asal sayılara bölmektir. Ta ki sonuç 1 olana kadar. Bu işlem 300 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

300/2= 150

150/2= 75

75/3= 25

25/5= 5

5/5= 1

Bu işlemlerden yola çıkarak 300 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5 sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 300 sayısının asal çarpanlar şeklinde yazılışı ise 22.3.52 şeklindedir.