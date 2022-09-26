31 Mart Ayaklanması Nedenleri - 31 Mart İsyanı (Olayı) Hangi Padişah Döneminde Oldu, Sonuçları Neler?

31 Mart Olayı nedir sorusu Osmanlı'nın yıkılmaya yüz tuttuğu dönemde çıkan 31 Ayaklanması sonuçları ile değerlendiriliyor. Sonuçlarının yarattığı etkilerin yanı sıra, 31 Mart Ayaklanması nedenleri merak edilir. 31 Mart Olayının sonuçları arasında en önemlisi, II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesidir. İşte 31 Mart İsyanı tarihi nedir sorusunun cevabı ve daha fazlası…

31 Mart Ayaklanması Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkan isyanlardan biri olan "31 Mart İsyanı", Rumî Takvim baz alınarak bu tarihte olduğu kabul edilmiştir. Miladi Takvim'e göre ise "13 Nisan 1909" tarihinde çıkmıştır. Bu ayaklanma, II. Meşrutiyet'in ilanından (23 Temmuz 1908) sonra patlak vermiştir. İstanbul yönetimini, yani II. Abdülhamit'i devirmek isteyenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Mutlakiyet sistemi savunucularının, Meşrutiyet'e karşı açtıkları bir savaştır. Sadece II. Meşrutiyet'in ilanı değil, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetlerinden rahatsızlık duyan gerici taraf, bu duruma karşı askerlerin kışkırtılmasını ve gruplaşmalarını sağlamıştır. Kutuplaşma yaşayan halk arasında gerginlik artmış ve isyan için gereken ortam hazırlanmıştır. İttihat ve Terakki'nin yönetimdeki yerini güçlendirme çabaları, memur atamalarını yapması, ters düşen devlet görevlilerinin işlerine son vermesi, aleyhine yayın yapan gazeteleri susturmaya çalışması eski yönetim taraftarlarının düşmanlığını kazanmıştır. İrtica savunucularını kızdırmayı başaran İttihat ve Terakki, 31 Mart İsyanı'ndan önce daha ufak çaplı isyanlar ve protestolarla da karşı karşıya kalmıştır.

31 Mart Ayaklanması Nasıl Çıkmıştır?

31 Mart İsyanı, Rumeli'den Taşkışla'ya getirilen 4.Avcı Taburu'ndaki çavuşların, 12 Nisan'ı 13'e bağlayan gece yarısı ayaklanması ile başlamıştır. Bütün kışlayı ele geçirmeyi başarmış ve aleyhtar subayları tutuklamışlardır. Şafağın sökmesi ile birlikte tüm askerler Ayasofya Meydanı'nı ele geçirmek için yola çıkmış ve isyanın yayılması için 6 bine varan askerden yararlanılmıştır. Padişahlık ve şeriat sisteminin propagandasını yapan askerler, medrese hocalarının ve diğer şeriatçıların desteğini almışlardır. İttihat ve Terakki'yi batı yanlısı ve din düşmanı olmakla suçlamışlardır.