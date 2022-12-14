32 Beden Ölçüleri - 32 Beden Kaç S, Kadın ve Erkekte Hangi Bedene Karşılık Geliyor?

Doğru kıyafet alışverişi konusunda beden ölçülerinin tam olarak bilinmesi büyük bir önem taşır. Özellikle bu bedeni hangi kilodaki ve boydaki kişilerin kullandığını bilmek daha net karar vermenize olanak tanır. 32 beden kaç kilo, s mi, hangi bedene karşılık geliyor sorusunun yanıtını sizin için derledik.

32 Beden Kaç Kilo?

32 beden ölçüsündeki bir kişinin kilosu boyuna göre farklılık gösterebiliyor. Bu bedende kıyafet giyen kişiler genel olarak 45 ile 55 kilo aralığındadırlar. Bu kişilerin boy ortalaması da yaklaşık olarak 1,55- 1,65 arasında yer alır. Bu bayanlarda erkeklere oranla daha düşük olarak da hesaplanabilir. Bayanlar 40- 50 arasında 32 beden kıyafet tercihi yaparlar.

32 Beden XS Mi?

32 beden kıyafetler XXS harf değerindedir. Yani bu bedende kıyafet giyen kişiler muhtemelen en küçük beden yapısında olan kişilerdir. 32 bedenin kıyafetlerde de farklı ölçülerde olduğu bilinen durumlar arasındadır.

32 Beden Ölçüleri

32 beden ölçüsü kadın ve erkeklere göre farklılık gösterir. Hem kilogram hem de boy bakımından bu kişiler farklı olsalar da belirtilen değerler arasında olduklarında 32 beden yani XXS oldukları söylenebilir.

32 Beden Kot Pantolon Kaç Beden?

32 beden kot pantolon alacak olan kişilerin bu pantolonun tüm ölçülerini bilmesi gerekir. Bu ölçüler yine erkek ve kadınlara göre farklı olabilir. Genç bir erkek eğer 32 beden pantolon giyiyor ise kilo olarak 45- 55 arasındadır.

Bu da XXS bedenine denk gelir. Kadınlarda da yine 40- 50 arasında olanlar 32 bedeni rahatlıkla giyebilirler. Pantolonlarda 30/ 32 şeklinde bir ölçümleme yapılır. Buradaki 30 bel çevresidir. 32 de iç bacak uzunluğudur. 30 olarak ifade edilen bel çevresi de 40 bedene denk gelir.