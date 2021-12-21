32’nin Çarpanları Nelerdir? 32 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

32 sayısının çarpanlarını bulmak için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları zor olsa da 32 sayısı küçük bir sayı olduğu için çarpanlarını belirlemek oldukça kolaydır. Ayrıca sayı değerinin büyümesiyle çarpan sayısı arasında doğru bir orantı bulunmamaktadır. Bu nedenle her sayının kendine ait çarpan özelliği bulunmaktadır. Bu çarpanları oluşturmanın da bazı kuralları bulunmaktadır.

32 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

32 sayısının çarpanlarını bulmak aslında oldukça kolaydır. Sadece bazı kurallara sadık kalmak gerekir. Bu kurallardan en önemlisi, seçeceğimiz sayıların doğal sayı olmasıdır. Aynı zamanda 2 sayıyı çarpım biçiminde yazıp 32 sayısını elde etmemiz gerekmektedir. Bunun için ise 1 den başlayarak tüm sayılar teker teker denenir ve çarpanlar ifade edilir. Bu şekilde devam ederek sayılar birbirini tekrar edene kadar devam edilir. Bu işlemler sonucunda elde edilen çarpanlar ise 32 sayısının çarpanlarıdır.

32 sayısının çarpanları nelerdir?

32 sayısının çarpanlarının nasıl bulunacağını anlatmıştık. Burada ise 32 sayısının çarpanlarından aynı zamanda 32 sayısını tam bölen sayılardan bahsedeceğiz. 32 sayısının toplam 6 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanları bilmek EBOB EKOK, bölme ve bölünebilme kuralları gibi özel konularda oldukça işe yaramaktadır. Aynı zamanda 32 sayısının asal çarpanlarını bilmek bu anlamda işinizi daha da kolaylaştıracaktır. 32 sayısının asal çarpanı sadece 2'dir. Bu bilgilere bakarak 32 sayısının çarpanları ise aşağıdaki gibidir: