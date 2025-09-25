34-35 Hafta Kaç Ay? 34-35 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?
Gebelik süreci, haftalar üzerinden takip edilir ve bu haftaların aylara çevrilmesi hem anne adayları hem de sağlık profesyonelleri için önemlidir. Özellikle 34-35 haftalık gebelik dönemi, bebeğin gelişimi ve doğuma hazırlık açısından kritik bir evredir. Bu noktada 34-35 hafta kaç ay eder, 34-35 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusu sıkça gündeme gelir.
34-35 HAFTA KAÇ AY?
34–35 haftalık gebelik, hamileliğin yaklaşık 8,5–9. ayına denk gelmektedir. Bu dönemde bebek hızla büyümekte ve anne adayında gebeliğe bağlı fiziksel değişimler belirginleşmektedir.
34-35 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?
Gebelik süresi genellikle 40 hafta olarak kabul edilir.
1 ay ≈ 4,3 hafta kabul edersek:
34÷4,3≈7,9 ay
35÷4,3≈8,1 ay
Yani 34-35 hafta, gebeliğin 8. ayına denk gelir.