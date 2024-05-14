350 bin öğrenci Türkiye’yi tercih etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, son verilere göre Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 350 bini bulduğunu açıkladı. Özvar "Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayımızı önümüzdeki yıllarda daha da artırabilmektir. Uluslararası öğrencilerin yüzde 95'inden fazlası, kendi imkânlarıyla burada okumaktadır" dedi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Buluşma ve Ödül Töreni"nde konuşan Özvar bazı kesimlerin Türkiye'de yabancı düşmanlığı yapmaya çalıştığına dikkat çekti. Özvar "Türkiye'de yabancı düşmanlığı tohumları ekilmeye çalışılıyor ve son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltilmeye çalışılıyor. Bu, Türkiye'ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar yabancı düşmanlığına kapalıdır" dedi.