36 Numara Ayakkabı Kaç Cm? Klasik ve Spor Ayakkabıda 36 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Online alışverişin hayatımızdaki yeri özellikle pandemi ile birlikte daha çok arttı. Bu artış giyim alışverişlerinde beden ölçüleri ve beden tablosu gibi birçok detaya dikkat etmemizi de gerekli hale getirdi. Özellikle de ayakkabı alışverişlerinde. Spor ayakkabı ya da klasik ayakkabı alışverişinde alışkın olduğumuz ayakkabı numaralarının yerine farklı sistemlere ait ölçüler görmemiz oldukça muhtemel. Bu sebeple 36 numara ayakkabı kaç cm ve klasik ve spor ayakkabıda 36 numara ayak kaç cm olur gibi sorulara sıklıkla yanıt aranmaktadır.

36 Numara Ayakkabı Kaç Cm?

36 numara ayakkabı 23 cm'e denk gelmektedir. Ancak ayakkabı numaraları ülke ve markalara göre farklılık gösterebilir.

Klasik ve Spor Ayakkabıda 36 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

36 numara ayakkabı, spor ayakkabılarda genel de US ve UK numara sistemi ile gösterebilir. 36 numara bu tip gösterilen spor ayakkabılarda 6 numara olarak ifade edilirken klasik ayakkabılarda genel olarak 36 numara olarak belirtilir.