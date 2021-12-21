36’nın Asal Çarpanları Nelerdir? 36 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

36 sayısının asal çarpanlarını bulmak için bazı yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu yöntemler genel olarak oldukça basittir. 36 gibi küçük sayılarda da kolaylıkla yapılabilmektedir. Bazı büyük sayılarda bu işlemleri yapmak oldukça zahmetli olabilmektedir. 36 sayısının çarpanlarını incelediğimizde karşımıza 9 tane çarpan çıkmaktadır.

36 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

36 sayısının çarpanlarını incelediğimizde karşımıza 9 tane çarpan çıkmaktadır. Bu çarpanlar arasından bazıları asal çarpan olarak adlandırılmaktadır. Bu asal çarpanları bulmak için ise 3 temel yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden birincisi tüm çarpanları yazarak bulma yöntemidir. Öncelikle 36 sayısının 1'den başlanarak tüm çarpanları yazılır. Bu aşamadan sonra asal çarpanlar aralarından seçilerek bulunur. İkinci yöntem ise bölen listesi oluşturmaktır. Bu yöntemde aslında asal çarpanlarına ayırma işlemi yapılmaktadır.

Bölen listesi oluştururken, 36 sayısının sağına uzun bir çizgi çekilerek sağ tarafa 36 sayısını bölen asal sayılar küçükten büyüğe doğru yazılır ve bölme işlemi yapılır. Sol tarafta 1 sayısı elde edilene kadar işleme devam edilir. Üçüncü yöntem ise çarpan ağacı oluşturma yöntemidir. Burada ise 36 en üste yazılarak aşağı doğru inilir ve asal çarpan elde edildiğinde işlem durdurulur. Bu şekilde devam edilerek en sonunda bölünecek sayı kalmadığında 36 sayısının çarpanları elde edilmiş olunur. Buradan da asal çarpanları seçerek sonuca ulaşılmış olunur.

36 sayısının asal çarpanları nelerdir?

36 sayısının asal çarpanlarını nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Bu yöntemler sonucunda 36 sayısının asal çarpanlarını bulmak oldukça kolaydır. Ayrıca 36 sayısının asal çarpanlarını bilmek, o sayınının bölünebilme özelliklerini de çözümlemeye yaramaktadır. Buna göre 36 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 sayılarıdır.