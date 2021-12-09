36’nın Çarpanları Nelerdir? 36 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematik dersinde olan ve günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan konulardan bir tanesi de çarpanlara ayırmadır. Bir sayının çarpanları ise o sayıyı bölen sayılar demektir. Bu bölen sayıları birbirleri ile çarpmak ise baştaki sayıyı bize vermektedir. İşte 36'nın çarpanları...

Bir Sayının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Herhangi bir sayının çarpanlarını bulmak için birkaç tane yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en pratiği ve en kolayı ise şu şekildedir. Çarpanları bulunması istenilen sayıya kadar, 2 sayısından başlanarak sayıların kareleri alınır. Çarpanları bulunmak istenilen sayının büyüğü gelene kadar kareler alınır. Daha sonra çarpanları bulunması istenilen sayı 2 den başlayan sayılara kadar tek tek bölünür bu sayede çarpanları bulunmuş olunur.

Örnek için 15 sayısını ele alalım.

2 2 =4

=4 3 2 =9

=9 42=16

Bu sayıları 15 sayısına bölelim.

15/1 = 15

15/2 = yok

15/3 = 5

Bu işlemlere göre 15 sayısının çarpanları;

1,

3,

5 ve

15 olarak karşımıza çıkmaktadır.

36'nın Çarpanları Nelerdir?

Matematikte, hayatımızda karşımıza sık sık çıkan konulardan bir tanesi de çarpanlara ayırma olarak karşımıza çıkmaktadır. 36 sayısının çarpanları da merak edilmektedir.

36 sayısının çarpanları karşımıza şu şekilde çıkmaktadır:

1,

2,

3,

4,

6,

9,

12,

18 ve

36.

36 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanlarını bulmak için 2 sayısından başlayarak sıra ile 2, 3, 4…. vb. sayılarının karesini almamız gerekmektedir. Karelerini aldığımız sayıların sonucu artık 36 sayısından büyük olduğu zaman kare almayı bırakmamız gerekir. Daha sonra ise karelerini aldığımız sayıları 36 sayısına böleriz.

Bu işlem şu şekildedir:

2 2 =4,

=4, 3 2 =9,

=9, 4 2 =16,

=16, 5 2 =25,

=25, 6 2 = 36,

= 36, 72= 49

49 sayısı 36 dan büyük olduğu için 7 hariç her sayıyı 36 sayısına böleriz.

Bu işlem ise şu şekildedir:

36/1= 36

36/2= 18

36/3= 12

36/4= 9

36/5 = yok

36/6= 6

Bu işlemlerden sonra ise 36 sayısının çarpanları şu şekilde karşımıza çıkar: