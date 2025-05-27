37 Numara Ayakkabı Kaç Cm? Klasik ve Spor Ayakkabıda 37 Numara Kaç Cm Olur?

Alışveriş yapmak birçok kişi için neredeyse vazgeçilmez bir tutkudur. Günümüzde bu alışverişlerin büyük bir çoğunluğu internet üzerinden yapılmaktadır. İnternetten yapılan alışverişlerde de dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Bunlardan biri de beden tablosudur. Giydiğiniz bedenin veya ayakkabı numaranızın ölçüsünü bilmek işlerinizi büyük oranda kolaylaştıracaktır. Bu sebeple internette sıklıkla 37 numara ayakkabı kaç cm ve klasik ve spor ayakkabıda 37 numara kaç cm olur gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

37 Numara Ayakkabı Kaç Cm?

Ayakkabı numaralarımız hakim olduğumuz numara sisteminin dışında pek çok farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Özellikle de uluslararası alanda ayakkabı ölçüleri farklı şekilde belirlenmektedir. 37 numara ayakkabı da 23 cm olarak ifade edilebilmektedir.

Klasik ve Spor Ayakkabıda 37 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Ayakkabı numaraları uluslararası alanda farklı ölçülerle hesaplanabilir. Klasik ayakkabılarda 37 numara ölçüsü 23 cm'e denk gelir. Spor ayakkabılarda ise 37 numara genellikle 6,5 olarak gösterilmektedir.