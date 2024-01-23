38 Beden Ölçüleri - 38 Beden Kaç Kilo, M Mi, Hangi Bedene Karşılık Gelir?

38 beden kıyafet giyen kişilerin ilk olarak boy ve kiloları hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Çünkü kıyafetlerde beden her zaman boy ve kilo durumuna göre belirlenir. Orta bedenlerden biri olduğu için kişiler alışverişlerinde zorlansalar da kilo ve boy durumlarını bilirlerse uygun bir kıyafet rahatlıkla satın alabilirler. 38 beden ölçüleri ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

38 Beden Kaç Kilo?

38 bedenin tam olarak hesaplanabilmesi için ilk olarak kaç kilogram arasına denk geldiğini bilmek gerekir. Uluslararası standartlarda ve Türkiye'de birçok marka M beden ölçüsünü hemen hemen aynı kullansa da bazı firmalar biraz farklılık yaratabiliyor. Kadınlarda bu ölçünün belirlenmesi için göğüs, bel ve basen numarasını bilmek gerekir.

Göğüs numarasının 90 ve bel numarasının da 74 olması gerekiyor. Bunun yanında basen numarası da 98 olduğunda m beden ölçülerinde olduğunuz söylenebilir.

38 Beden M mi?

38 beden m standartlarda bir ölçüdür. Bu beden ölçülerinde şu detaylar da göz önünde bulundurulabilir:

1,60 boy 50- 55 kilo M beden

1,65 boy 50-55 kilo M beden

1,70 boy 60-65 kilo M beden

Olarak hesaplanmıştır. Bu beden ölçüleri Türkiye standartlarına göre bu şekildedir. Avrupa standartlarında m beden 38 yerine 50 rakamına denk gelmektedir.

38 Beden Ölçüleri

38 beden yapısına sahip olan kişiler kıyafetlerini satın alırken belirli ölçüleri dikkate almalıdırlar. Bu ölçüler herkes için de sabit değildir. Kadınlarda ve erkeklerde beden ölçüleri m bedene göre farklılık gösterebilir.