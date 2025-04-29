Online alışverişte ya da mağazada beğendiğiniz bir ayakkabıyı buldunuz, ama aklınızdaki tek soru size olup olmayacağı... Görünüşü harika olan bir ayakkabı, ya tam oturmaz ya da birkaç saat sonra vurmaya başlayabilir. İşte bu gibi durumların önüne geçebilmek için ayak uzunluğuna tam olarak uygun numarayı bilmek çok önemlidir. 38 numara ayakkabı kaç cm, klasik ve spor ayakkabıda 38 numara ayak kaç cm olur sorularının cevapları sayesinde hayatınızdaki bu problem azalabilir.

Klasik ve Spor Ayakkabıda 38 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Ayakkabı alışverişi yaparken en çok karşılaşılan sorulardan biri: 38 numara ayakkabı kaç cm? Özellikle hem klasik hem de spor ayakkabılarda bu ölçü farklılık gösterebilir mi, merak konusu. İşte detaylı açıklamalar ve pratik bilgilerle 38 numara ayak uzunluğu hakkında bilmeniz gereken her şey.

38 Numara Ayakkabı Kaç Cm?

Genel olarak, 38 numara bir ayakkabı ortalama 24 cm ila 24.5 cm arası bir ayak uzunluğuna denk gelir. Bu ölçüm, ayağın topuktan en uzun parmağa kadar olan uzunluğu baz alınarak hesaplanır.

Klasik Ayakkabıda 38 Numara Kaç Cm?

Klasik ayakkabılar, genellikle daha dar kalıplara sahiptir. Bu nedenle 38 numara klasik bir ayakkabı, 24 cm ayak uzunluğuna sahip kişiler için uygundur. Ancak ayakkabının kalıbına göre bu ölçü değişebilir. Örneğin, İtalyan kalıpları genellikle daha dardır.

Tavsiyemiz: Klasik ayakkabı alırken numaranızdan emin olsanız bile, mutlaka denemeniz veya satıcının sunduğu cm bazlı ölçüm tablosunu kontrol etmeniz.

Spor Ayakkabıda 38 Numara Kaç Cm?

Spor ayakkabılar genellikle daha geniş ve esnek kalıplara sahiptir. Bu yüzden 38 numara bir spor ayakkabı, 24.5 cm ayak uzunluğu için daha uygundur. Ayrıca spor ayakkabılarda ayağın rahat hareket edebilmesi için yarım numara büyük tercih edilmesi de sıkça önerilir.

Not: Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım gibi farklı amaçlara göre spor ayakkabının iç hacmi ve konfor özellikleri değişebilir.

Kadın ve Erkek İçin 38 Numara Farklı mı?

Evet, kadın ve erkek ayakkabılarında 38 numara kalıpları farklı olabilir. Kadın ayakkabılarında 38 numara genellikle 24–24.5 cm aralığındayken, erkek ayakkabılarında bu numara nadir kullanılır ve genellikle 24.5–25 cm aralığına denk gelebilir.

38 Numara Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Markaya Göre Değişiklik: Her markanın kalıpları farklı olabilir. Aynı numarada bile kalıp farkı hissedilebilir.