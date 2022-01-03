385’in Asal Çarpanları Nelerdir? 385 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının 2 tane garanti çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan biri 1 sayısıyken diğeri sayının kendisidir. Ayrıca sadece bu çarpanlara sahip olan sayılara da asal sayılar denmektedir. Bu tanım üzerinden giderek 385 sayısının asal çarpanlarını tespit edeceğiz.

385 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematik biliminin en temel konularından olan çarpanlar konusu, iyi bir şekilde öğrenilmelidir. Bunun ardından asal sayılar kavramı iyi kavranmalıdır. Aksi halde bir sayının çarpanlarını tespit etmek oldukça zordur. 385 sayısının asal çarpanlarını tespit etmek için bazı temel yöntemler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Öncelikle 385'in sahip olduğu çarpanlar bulunur. Bu çarpanlar arasından asal sayı tanımına uyan sayılar seçilerek 385'in asal çarpanları tespit edilir.

Başka bir yöntemde, 385'in çarpan ağacı oluşturulur. Burada 385 sayısı en üste yazılır ve aşağı doğru sayıları okla göstererek çarpanlarına ayırırız. Bu işlemi yaparken 385'i bölen en küçük asal sayıdan başlanarak çarpanlarına ayrılır. Bu şekilde devam edilerek tüm sayılar çarpanlarına ayrılır. Sonuçta çarpan ağacındaki asal sayılar 385'in asal çarpanlarıdır.

Diğer bir yöntemde ise 385'in bölen listesi oluşturulur. Burada 385 sayısının sağına aşağı doğru inen bir çizgi çekilir. Ardından 385 sayısını bölebilen en küçük asal sayıdan başlanarak bölme işlemine başlanır. Asal sayılar sağ tarafa, bölüm sonucu oluşan sayılar ise sol tarafa yazılır. İşlem sol tarafta 1 elde edildiğinde durur. Sonuç olarak sağ tarafta kalan asal sayılar, 385 sayısının asal çarpanlarıdır.

385 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Bir doğal sayı için çarpan kavramının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Ayrıca çarpanlar, o sayının tam bölenlerini ifade etmektedir. Bu nedenle EBOB EKOK gibi konularda dahi özellikle asal çarpanlar oldukça önemlidir. Bu bilgilere bakarak 385 sayısının asal çarpanları 5,7 ve 11 sayılarıdır.