39 Numara Ayakkabı Kaç Cm? Klasik ve Spor Ayakkabıda 39 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

Alışveriş yapmak günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle de modayı sıkı takip edenler için. Alışverişi yapmayı kolaylaştıran önemli bir etken ise artık çoğu kişinin aşina olduğu online alışveriş sistemidir. Genellikle internetten yapılan kıyafet alışverişlerinde beden ölçülerinin doğru olarak bilinmesi oldukça önemlidir. Ayakkabı alışverişlerinde de numaralarının kaç cm olduğunu bilmekte önemli detaylar arasındadır. Bu sebeple 39 numara ayakkabı kaç cm ve klasik ve spor ayakkabıda 39 numara ayak kaç cm olur gibi sorular internette sıklıkla aratılmaktadır.

39 Numara Ayakkabı Kaç Cm?

39 numara ayakkabı 24,5 - 25 cm uzunluğuna denk gelmektedir. Ancak ayakkabı numaraları ülke ve markalara göre farklılık gösterebilir.

Klasik ve Spor Ayakkabıda 39 Numara Ayak Kaç Cm Olur?

39 numara ayakkabı spor ayakkabılarda genel de US ve UK olarak farklılık gösterebilir. 39 numara US olarak 8 numara ve UK olarak da 5.5 numara olarak ifade edilirken klasik ayakkabılarda genel olarak 39 numara olarak belirtilir.