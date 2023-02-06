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Haberler Eğitim Haberleri 3’ün Katları Nelerdir? 100’e Kadar 3’ün Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 6.2.2023 10:36 Son Güncelleme: 6.2.2023 10:36

3’ün Katları Nelerdir? 100’e Kadar 3’ün Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

Matematik derslerinde öğrencilere anlatılan konulardan biri de 3 ün katları konusudur. 3 ün katı olan sayılar bilinerek bazı matematik problemlerini çözmeniz daha kolay olacaktır. 3 ün katları nasıl bulunur sorusunu araştırdığınızda konunun çok basit olduğunu görebilirsiniz. Konunun ayrıntılarını incelediğinizde 3 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır sorusunu da öğrenmiş olursunuz. Konunun merak edilenlerini sizler için araştırdık.

3’ün Katları Nelerdir? 100’e Kadar 3’ün Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

3 ün katları esasında çarpım tablosu ile başlayan bir konudur. 3 ün katı olan sayılar, bölme-bölünebilme konusunda da işinize yarayacaktır. 3 ün katları nasıl bulunur araştırmasında matematik konu anlatımı kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Okullarda da direkt olarak öğretilmese de çarpım tablosu konusunda bu konu üzerinde durulacaktır. 3 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

3 ün Katları

3 sayısının katları, ilkokul sıralarından itibaren öğrencilere öğretilir. Çarpım tablosu öğrenildiğinde doğal olarak 3 sayısının katları da öğrenilmiş olacaktır. Bu sayılar 3, 6, 9, 12 gibi 3'er 3'er artarak devam eder. Belli bir öğrenme sürecinden sonra sayının 3'ün katı olup olmadığı anında anlaşılacaktır.

Herhangi bir sayının 3'ün katı olup olmadığı çok kolay bir şekilde anlaşılabilir. Sayı kaç basamaklı olursa olsun bir sayının rakamlarının toplamı, 3 sayısının katı ise o sayı da 3'ün katıdır. Bu konuyu bir örnek ile açıklayabiliriz. Örneğin 132 sayısının rakamlarının toplamı 6'dır. 6 sayısı da 3'ün katı olduğundan doğal olarak 132 sayısı da 3'ün katıdır. Bu konu aslında 3 ile bölünebilme konusunda da işlenir. Aynı şekilde bir sayının rakamları toplamının 3'e bölümünden kalan, sayının 3'e bölümünden kalan ile aynıdır. 134 sayısını ele alalım. Bu sayının rakamları toplamı 8'dir. 8'in 3'e bölümünden kalan 2 olduğundan 134 sayısının 3'e bölümünden kalan da 2'dir.

3 Sayısının 100 den Küçük Kaç Tane Katı Vardır?

3 sayısının katı olan sayılar sonsuza kadar devam eder. 100'den küçük olan 3'ün katları da toplam 33 adettir. Matematikte her bir sayının bölünebilme kuralı vardır. 3 ile bölünebilme kuralı, en basit bölünebilme kurallarından biridir. Bu sayede herhangi bir sayının 3'ün katı olup olmadığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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3’ün Katları Nelerdir? 100’e Kadar 3’ün Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?
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