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Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:42 Son Güncelleme: 2.6.2023 11:03

4. Dünya Çocuk Kongresi, 15-16 Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak.

KKTC’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından bu yıl 4’ncü düzenlenecek “Dünya Çocuk Kongresi” 15-16 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’da YDÜ kampüsünde gerçekleştirilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
4. Dünya Çocuk Kongresi, 15-16 Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak.

Kongrede dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin katılımı ile çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar merkezine çocukları alan pek çok konu başlığı tartışılacak. Kongreye ayrıca YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile GÜNSEL Akademi de destek verecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve 4. Dünya Çocuk Kongresi Onursal Başkanı Anna Günsel, "Dünya çocuklarının geleceğini şekillendirecek önemli bir vizyon toplantısı olan Dünya Çocuk Kongresi'nin bu yıl yüz yüze olarak ülkemizde düzenlenecek olması sadece bizler için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük bir değer" dedi.

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4. Dünya Çocuk Kongresi, 15-16 Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak.
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