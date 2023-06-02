4. Dünya Çocuk Kongresi, 15-16 Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak.

Kongrede dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin katılımı ile çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar merkezine çocukları alan pek çok konu başlığı tartışılacak. Kongreye ayrıca YDÜ Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile GÜNSEL Akademi de destek verecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve 4. Dünya Çocuk Kongresi Onursal Başkanı Anna Günsel, "Dünya çocuklarının geleceğini şekillendirecek önemli bir vizyon toplantısı olan Dünya Çocuk Kongresi'nin bu yıl yüz yüze olarak ülkemizde düzenlenecek olması sadece bizler için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük bir değer" dedi.