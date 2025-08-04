4 gruplu formülle tam isabet seçim

13 Ağustos tarihine kadar sürecek üniversite tercih dönemi devam ediyor. Listenizi mutlaka ilgi alanlarınıza göre oluşturun. Adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Peki, adayların açıkta kalmamak için nasıl bir strateji uygulamaları gerekiyor? İdeal tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Uzmanlar sağlıklı bir tercih listesinin nasıl oluşturulacağını tüm adımlarıyla SABAH'a anlattı. İşte 4 gruplu ideal tercih listesi örneği:

1- ÜST GRUP TERCİH GRUBU: Puanınızın çok üzerinde olup yine de çok istediğiniz bölümleri içerir. İsteğe bağlıdır. İstiyorsanız bu kategoride en fazla 3 tercih yapmanız uygun olabilir.

2- YÜKSEK PUANLI TERCİH GRUBU: Başarı sıranız ile ulaşması zor görünen ancak imkânsız olmayan bölümleri içerir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 50 daha altından alan bölümleri içerir. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 50 altı olan 50 bin ila yüzde 30 altı olan 70 bin sıralamasındaki 3 tercihi içerir.

3- YERLEŞME OLASILIĞI EN YÜKSEK GRUP: Bu tercihler, başarı sıranızın yüzde 25 altı ve yüzde 25 üstünden alan bölümleri içermektedir. Bu gruptaki tercihlerin neler olduğu ve ne şekilde sıralandıkları çok önemlidir. Çünkü yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu tercih grubudur. Bu nedenle sayı olarak da fazladır. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 25 altı olan 75 bin ile yüzde 25 üstü olan 125 bin sıralamasındaki 14 tercihi içerir.

4- DÜŞÜK PUANLI TERCİH GRUBU: Yerleşme olasılığınızı arttıracak olan ve kendi puanınızdan oldukça düşük bölümleri içermektedir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 60 üstünden alan bölümleri kapsar. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 30 üstü olan 130 bin ile yüzde 60 üstü olan 160 bin sıralamasındaki 4 tercihi içerir. Yerleşme ihtimalinin çok yüksek olması isteniyorsa, bu gruptan da mutlaka tercih yapılmalıdır.

BU BÖLÜMLERE DİKKAT

2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bazı programların karşısında puan ve başarı sırası yazmıyor. Adaylar bu programlara 2024'te talep olmadığı için kontenjanların boş kaldığı yorumunu yapmalılar.

BÖLÜMÜN NE YAPTIĞINI İYİ ANLAYIN

Birçok aday bölümün adını bilse de içerik ve iş imkânlarını yeterince araştırmadan tercih yapıyor. Örneğin psikoloji sadece klinik alanda sınırlı değil. Endüstriyel psikoloji, spor psikolojisi gibi pek çok alt dalı var. Bilgisayar mühendisliği ise yalnızca kod yazmaktan ibaret değil. Yapay zekâ, siber güvenlik, oyun geliştirme gibi farklı alanlara da kapı aralıyor. Uzmanlar adayların üniversitelerin tanıtım günlerine katılmalarını ve mezunlardan bilgi almalarını öneriyor.