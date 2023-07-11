4. Jeolojik Zaman Özellikleri – 4. Jeolojik Zamanda Meydana Gelen Olaylar ve Oluşan Dağlar

4. jeolojik zaman özellikleri incelenirken hem kara hem de denizlerde meydana gelen değişimler incelenir. Bu dönemde birçok dağ oluşumunu görmek mümkün oluyor. Coğrafya derslerinin önemli konuları arasında yer alan 4. jeolojik zaman diğer adı da merak edilen detaylar arasında bulunuyor. 4. jeolojik zamanda meydana gelen olaylar ve oluşan dağlar sizler için tüm detayları ile araştırılarak paylaşıldı.

4. Jeolojik Zaman Özellikleri

Jeolojik devirler yeryüzünün oluşumunda etkili olan olayların gerçekleştiği dönemlerdir. Her dönemde farklı olaylar gerçekleşmiş ve dünya zamanla günümüzdeki şeklini almıştır. En önemli devirlerden biri olan 4. jeolojik dönemde de dağların bir kısmı meydana gelmiştir. Hem dünya hem de Türkiye için önemli sayılabilecek olayların meydana geldiği bir devirdir.

4. Jeolojik Zamanda Gerçekleşen Olaylar Nelerdir?

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili dönemlerden biri olan 4. jeolojik devirde birtakım önemli olaylar meydana geldi. Bu devirde meydana gelen olayların içerisinde şunlar yer alıyor:

Epirojenik hareketler sonrasında Egeid karası çökmüş ve Ege Denizi meydana gelmiştir.

İstanbul ve Çanakkale boğazı meydana gelmiştir. (Ria tipi kıyılar oluşmuştur.)

Karadeniz göl olmaktan çıkmış ve deniz haline gelmiştir.

İskenderun Körfezi oluştu.

Kıbrıs Adası meydana geldi

Bu dönemde ilk insan izleri ortaya çıktı.

Buzul Çağı yaşanmıştır.

Bu dönemde çeşitli dağlar da oluşmuştur.

4.Jeolojik Zamanda Türkiye'de Neler Oldu?

Türkiye'de meydana gelen değişimler de oldukça fazladır. Diğer ismi Kuarter olan 4. jeolojik zamanda Türkiye'nin çevrili olduğu denizlerde önemli hareketlenmeler olmuştur. Deniz kenarında ciddi hareketler olmuştur. Örnek vermek gerekir ise Karadeniz'in oluşması, Kıbrıs Adası ve İskenderun Körfezi'nin oluşması en önemli olaylardandır. Bunun yanında Çanakkale Boğazı'nın oluşması da Türkiye'de olan değişimler arasında yer alır.