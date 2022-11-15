4 milyar TL bütçe sağlandı 77 bin okulda hijyen seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle Opet'in başlattığı "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesinin detayları belli oldu. "Temiz Tuvalet" kampanyasıyla 22 yıldır temizlik ve hijyen konusunda farkındalık yaratan Opet, bu farkındalığı 81 ildeki 77 bin okula taşıyacak. Projenin içeriğinde, kişisel hijyenden tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden ortamda doğru hijyen sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi yer alıyor. Projenin detaylarıyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan Opet'in Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Türkiye'de temizlik ve hijyen algısını temelden kazandırmak için harekete geçtiklerini belirtti. Emine Erdoğan'ın projeyi çok beğendiğini ve sahiplenerek kendilerini onurlandırdıklarını dile getiren Öztürk, "Bu proje geçiştirilecek bir proje değil. Çocuklarımıza küçük yaştan kendi koruyucu hekimliklerini öğretmek, kendilerinin ve çevrenin sağlığını korumak için vatandaşlık bilincini geliştirmek, temizlik ve hijyenin farkını anlatmak istiyoruz" dedi. Opet fiziki düzenlemeler için de bu yıl okullara 4 milyar TL gönderecek.Proje teklifinin Milli Eğitim Bakanı'ndan geldiğini kaydeden Öztürk, "Sayın Bakanımız 'Ben sizden para değil proje istiyorum. Bilginizi, tecrübenizi bizimle paylaşın' dedi. Dolayısıyla biz doğru uygulamanın sağlanması için proje ve materyal sunacağız. Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden öğretmenlerimize eğitim vereceğiz. Projeye öğretmenler liderlik edecek. Kısa filmler, kamu spotları hazırlayacağız. Çizgi filmlerimiz olacak. İyi uygulama örnekleri ödüllendirilecek ve kitaplaştırılarak diğer okullara ilham olması sağlanacak. Okul tuvaletlerinin fiziki düzenlemesi ile ilgili örnek mimari projelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da ayrı bir koldan planlanıyor. Projeyle çocuklarımıza hayat boyu vazgeçemeyecekleri bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.Programınmevcut yol haritasında şunlar yer alıyor:Anasınıfı ile 1 ve 2'nci sınıflar için halk sağlığı uzmanları ve akademisyenler işbirliğinde etkinlik kitabı hazırlanıyor.3 ve 4'üncü sınıflar için hazırlanan hijyen ajandasında hijyene yönelik çeşitli boyama, karikatürlü anlatım, 'Bunları biliyor musun?' uygulamaları yer alacak.Çocuk Gelişimi ve Eğitim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, temizlik/hijyen konularında drama, beden eğitimi, müzik, sanat ve anadil etkinlik stajlarını, belirlenecek pilot il ve pilot okullarda yapmaları için planlamalar yapılıyor.Okullara gerekli eğitim ve iletişim araçlarının sağlanması yoluyla öğretmenlerin, bu araçlardan faydalanarak öğrencileriyle birlikte hijyen ve temizlik hakkında yaratıcı faaliyetler gerçekleştirmesi, okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi ve bu seferberliğe liderlik etmesi bekleniyor."İyi Uygulama Örnekleri"nin değerlendirilerek ödüllendirilmesi planlanıyor.Okul tuvaletlerinin fiziki düzenlemesiyle ilgili örnek mimari projelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da ayrı bir koldan planlanıyor.