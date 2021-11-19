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Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:14 Son Güncelleme: 19.11.2021 09:14

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilere İslam dinini ve diğer dinleri öğretmeyi amaç edinen bir derstir. 4. Sınıftan itibaren verilmeye başlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, İslam dinini ve diğer dinleri özellikle yalnızca betimleyici bir tarzda öğretmeyi amaçlar. Betimleyici olması önemlidir, çünkü öğrencilere herhangi bir dini benimsemeleri konusunda teşvik edici olmaktan ziyade yalnızca bu dinleri nesnel ölçütlere göre öğretmeyi amaçladığı anlamına gelir. Bu ders kapsamında öğretilen İslam ilkeleri, Kur’an ve sünnet tarafından ortaya koyulan İslam anlayışına uygun olan ilkelerdir. Bu çerçevede, İslam düşüncesinde geliştirilen yorum ve yaklaşımlar bilimsel bir yaklaşım ile ele alınmakta ve mezhepler üstü bir anlayışla değerlendirilmektedir. Diğer dinlere ilişkin bilgiler de yine nesnel bir şekilde ve bilimsel bir yöntem kullanılarak öğretilmektedir. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir? 2021-2022 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatına neler dahildir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenmesine dair esasların ve müfredata dair genel çerçevenin belirlendiği öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Halen bu öğretim programı yürürlüktedir ve buna göre hazırlanmış ders kitabı kullanılmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel eğitim düzeyinde ilk olarak 4. Sınıfta verilmeye başlanır ve 8. Sınıfın sonuna kadar da verilmeye devam eder. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında, öğrencilere genel olarak öğretilmek istenen bazı konular vardır:

  • Dinî ve ahlaki konulardaki temel kavramlar
  • Dinin toplumsal yaşam, kültür ve uygarlık üzerindeki etkisi ve önemi
  • Farklı inançlar, bu inançlar hakkında ortaya atılan yorumlar
  • Gündelik yaşamda işlerlikte olan dinî davranışlar, yorum, tutum ve deneyimler
  • Ahlaki değerler ve bunların toplum yaşamındaki önemi
  • İslam dininin temel kaynaklarının neler olduğu ve bunların önemi
  • Hazreti Muhammed'in (sav) hayatı ve ortaya koyduğu örnek ahlak
  • İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlak kuralları ve ilkeleri
  • Bazı dua ve surelerin içerikleri ve genel olarak anlamları
  • İnanç ve ibadetlerin insanın gündelik yaşamı içindeki davranışlarını güzelleştirmek konusundaki olumlu etkisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, tüm bunları öğrencilere kazandırarak, genel anlamda dinin yaşamı anlamlandırmak konusundaki rolünü bilen, milli, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen ve sahiplenen çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2018 yılında hazırlanmıştır ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı ve ders içerikleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. Sınıf ders kitabı kapsamında hazırlanan ve öğrencilere okutulan üniteler toplamda 5 tanedir:

Günlük Hayattaki Dini İfadeler

Bu ünitede, sırasıyla 3 temel konuya yer verilir:

  • Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
  • Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler
  • Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı

Bu ünite sayesinde öğrencilerin dinî ifadeleri gündelik yaşamda yerli yerinde ve doğru bir şekilde kullanması amaçlanır. Öğrencilerin tekbir ve salavatı öğrenmesi sağlanır. Dilek ve dualarda kullanılan bazı örnek dinî ifadeler öğretilir. Bu ünitenin sonunda öğrencilerin Sübhaneke duasını okumayı ve anlamını söylemeyi bilmesi beklenir.

İslam'ı Tanıyalım

Bu ünitede yer alan alt başlıklar şunlardır:

  • İslam'ın İnanç Esasları
  • İslam'ın Şartları
  • Kur'an-ı Kerim
  • Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı

Bu ünitenin öğrencilere kazandırdığı beceriler şunlardır: İslam'ın inanç esaslarını bilmek, İslam'ın şartlarını sıralayabilmek, Kur'an-ı Kerim'in iç düzenine ve buna ilişkin kavramlara dair bilgi sahibi olmak, Âmentü duasını okuyabilmek ve anlamını söyleyebilmek.

Güzel Ahlak

Bu ünitede yer alan konu başlıkları:

  • Din Güzel Ahlaktır
  • İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı
  • Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı

Bu ünitede yer alan konular işlendikten sonra öğrenciler, bireylerin güzel ahlaklı olması konusunda dinin olumlu rolünü idrak eder. Bunun haricinde, insan ilişkilerinin geliştirilmesinde sevgi ve saygının önemli olduğunu bilir. Ünite sonunda kazanılan en son beceri ise, Fâtiha Suresi'ni okumak ve anlamını da bilmektir.

Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Bu ünitede sırasıyla:

  • Hz. Muhammed'in (sav) Doğduğu Çevre
  • Hz. Muhammed'in (sav) Ailesi
  • Hz. Muhammed'in (sav) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
  • Hz. Muhammed'in (sav) Mekke ve Medine Yılları
  • Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları konuları işlenmektedir.

Bu konuların tamamlanmasının ardından öğrenciler, Hz. Muhammed'in (sav) ailesini, büyüklerini, yaşamını öğrenirler. Hz. Muhammed'in (sav) gençlik dönemleri ile kendi yaşamını ilişkilendirirler. Son olarak ise Salli ve Barik dualarının okunuşlarını ve anlamlarını öğrenirler.

Din ve Temizlik

Bu ünitede yer alan temel konu başlıkları şunlardır:

  • İslam Dini ve Temizlik
  • Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım
  • Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım
  • Çevremi Temiz Tutarım

Bu ünitenin sonunda öğrencilerin İslam dininde temizlik kavramının önemini anlaması beklenir. Bu dersin kazanımları arasında abdest almayı öğrenmek, ahlaki güzellik ile temizlik arasındaki bağı kurabilmek, ev, okul ve çevre temizliği konusunda bilinçli davranmak gibi konular vardır.

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4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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