4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenmesine dair esasların ve müfredata dair genel çerçevenin belirlendiği öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Halen bu öğretim programı yürürlüktedir ve buna göre hazırlanmış ders kitabı kullanılmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel eğitim düzeyinde ilk olarak 4. Sınıfta verilmeye başlanır ve 8. Sınıfın sonuna kadar da verilmeye devam eder. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında, öğrencilere genel olarak öğretilmek istenen bazı konular vardır:

Dinî ve ahlaki konulardaki temel kavramlar

Dinin toplumsal yaşam, kültür ve uygarlık üzerindeki etkisi ve önemi

Farklı inançlar, bu inançlar hakkında ortaya atılan yorumlar

Gündelik yaşamda işlerlikte olan dinî davranışlar, yorum, tutum ve deneyimler

Ahlaki değerler ve bunların toplum yaşamındaki önemi

İslam dininin temel kaynaklarının neler olduğu ve bunların önemi

Hazreti Muhammed'in (sav) hayatı ve ortaya koyduğu örnek ahlak

İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlak kuralları ve ilkeleri

Bazı dua ve surelerin içerikleri ve genel olarak anlamları

İnanç ve ibadetlerin insanın gündelik yaşamı içindeki davranışlarını güzelleştirmek konusundaki olumlu etkisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, tüm bunları öğrencilere kazandırarak, genel anlamda dinin yaşamı anlamlandırmak konusundaki rolünü bilen, milli, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen ve sahiplenen çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2018 yılında hazırlanmıştır ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı ve ders içerikleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. Sınıf ders kitabı kapsamında hazırlanan ve öğrencilere okutulan üniteler toplamda 5 tanedir:

Günlük Hayattaki Dini İfadeler

Bu ünitede, sırasıyla 3 temel konuya yer verilir:

Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler

Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler

Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı

Bu ünite sayesinde öğrencilerin dinî ifadeleri gündelik yaşamda yerli yerinde ve doğru bir şekilde kullanması amaçlanır. Öğrencilerin tekbir ve salavatı öğrenmesi sağlanır. Dilek ve dualarda kullanılan bazı örnek dinî ifadeler öğretilir. Bu ünitenin sonunda öğrencilerin Sübhaneke duasını okumayı ve anlamını söylemeyi bilmesi beklenir.

İslam'ı Tanıyalım

Bu ünitede yer alan alt başlıklar şunlardır:

İslam'ın İnanç Esasları

İslam'ın Şartları

Kur'an-ı Kerim

Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı

Bu ünitenin öğrencilere kazandırdığı beceriler şunlardır: İslam'ın inanç esaslarını bilmek, İslam'ın şartlarını sıralayabilmek, Kur'an-ı Kerim'in iç düzenine ve buna ilişkin kavramlara dair bilgi sahibi olmak, Âmentü duasını okuyabilmek ve anlamını söyleyebilmek.

Güzel Ahlak

Bu ünitede yer alan konu başlıkları:

Din Güzel Ahlaktır

İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı

Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı

Bu ünitede yer alan konular işlendikten sonra öğrenciler, bireylerin güzel ahlaklı olması konusunda dinin olumlu rolünü idrak eder. Bunun haricinde, insan ilişkilerinin geliştirilmesinde sevgi ve saygının önemli olduğunu bilir. Ünite sonunda kazanılan en son beceri ise, Fâtiha Suresi'ni okumak ve anlamını da bilmektir.

Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Bu ünitede sırasıyla:

Hz. Muhammed'in (sav) Doğduğu Çevre

Hz. Muhammed'in (sav) Ailesi

Hz. Muhammed'in (sav) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları

Hz. Muhammed'in (sav) Mekke ve Medine Yılları

Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları konuları işlenmektedir.

Bu konuların tamamlanmasının ardından öğrenciler, Hz. Muhammed'in (sav) ailesini, büyüklerini, yaşamını öğrenirler. Hz. Muhammed'in (sav) gençlik dönemleri ile kendi yaşamını ilişkilendirirler. Son olarak ise Salli ve Barik dualarının okunuşlarını ve anlamlarını öğrenirler.

Din ve Temizlik

Bu ünitede yer alan temel konu başlıkları şunlardır:

İslam Dini ve Temizlik

Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım

Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım

Çevremi Temiz Tutarım

Bu ünitenin sonunda öğrencilerin İslam dininde temizlik kavramının önemini anlaması beklenir. Bu dersin kazanımları arasında abdest almayı öğrenmek, ahlaki güzellik ile temizlik arasındaki bağı kurabilmek, ev, okul ve çevre temizliği konusunda bilinçli davranmak gibi konular vardır.