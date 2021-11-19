4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenmesine dair esasların ve müfredata dair genel çerçevenin belirlendiği öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Halen bu öğretim programı yürürlüktedir ve buna göre hazırlanmış ders kitabı kullanılmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel eğitim düzeyinde ilk olarak 4. Sınıfta verilmeye başlanır ve 8. Sınıfın sonuna kadar da verilmeye devam eder. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında, öğrencilere genel olarak öğretilmek istenen bazı konular vardır:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, tüm bunları öğrencilere kazandırarak, genel anlamda dinin yaşamı anlamlandırmak konusundaki rolünü bilen, milli, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen ve sahiplenen çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2018 yılında hazırlanmıştır ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir.
4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı ve ders içerikleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. Sınıf ders kitabı kapsamında hazırlanan ve öğrencilere okutulan üniteler toplamda 5 tanedir:
Günlük Hayattaki Dini İfadeler
Bu ünitede, sırasıyla 3 temel konuya yer verilir:
Bu ünite sayesinde öğrencilerin dinî ifadeleri gündelik yaşamda yerli yerinde ve doğru bir şekilde kullanması amaçlanır. Öğrencilerin tekbir ve salavatı öğrenmesi sağlanır. Dilek ve dualarda kullanılan bazı örnek dinî ifadeler öğretilir. Bu ünitenin sonunda öğrencilerin Sübhaneke duasını okumayı ve anlamını söylemeyi bilmesi beklenir.
İslam'ı Tanıyalım
Bu ünitede yer alan alt başlıklar şunlardır:
Bu ünitenin öğrencilere kazandırdığı beceriler şunlardır: İslam'ın inanç esaslarını bilmek, İslam'ın şartlarını sıralayabilmek, Kur'an-ı Kerim'in iç düzenine ve buna ilişkin kavramlara dair bilgi sahibi olmak, Âmentü duasını okuyabilmek ve anlamını söyleyebilmek.
Güzel Ahlak
Bu ünitede yer alan konu başlıkları:
Bu ünitede yer alan konular işlendikten sonra öğrenciler, bireylerin güzel ahlaklı olması konusunda dinin olumlu rolünü idrak eder. Bunun haricinde, insan ilişkilerinin geliştirilmesinde sevgi ve saygının önemli olduğunu bilir. Ünite sonunda kazanılan en son beceri ise, Fâtiha Suresi'ni okumak ve anlamını da bilmektir.
Hz. Muhammed'i Tanıyalım
Bu ünitede sırasıyla:
Bu konuların tamamlanmasının ardından öğrenciler, Hz. Muhammed'in (sav) ailesini, büyüklerini, yaşamını öğrenirler. Hz. Muhammed'in (sav) gençlik dönemleri ile kendi yaşamını ilişkilendirirler. Son olarak ise Salli ve Barik dualarının okunuşlarını ve anlamlarını öğrenirler.
Din ve Temizlik
Bu ünitede yer alan temel konu başlıkları şunlardır:
Bu ünitenin sonunda öğrencilerin İslam dininde temizlik kavramının önemini anlaması beklenir. Bu dersin kazanımları arasında abdest almayı öğrenmek, ahlaki güzellik ile temizlik arasındaki bağı kurabilmek, ev, okul ve çevre temizliği konusunda bilinçli davranmak gibi konular vardır.