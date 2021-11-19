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Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:12

4. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

4. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Fen Bilimleri dersi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda öğrencilere verilen en temel derslerden biridir. Bu ders kapsamında öğrencilere, doğa ile ilgili temel bilgiler ve daha ileri düzeyde doğa bilimlerine bir temel oluşturması hedeflenen bilgiler verilir. Bu ders öğrencilere ilk olarak 3. sınıftan itibaren verilmeye başlanır. İlkokul düzeyinin ilk iki yılında Hayat Bilgisi dersi kapsamında öğrencilere toplum ile ve doğa ile ilgili temel bilgiler verilir. 3. sınıftan itibaren ise tabiat ile ilgili bilgiler Fen Bilimleri dersi altında ayrı bir alan olarak verilmeye başlanır. Fen Bilimleri dersinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı iki temel beceri vardır. Bunlardan birincisi, fen ile ilgili temel düzeyde bir okuryazarlık becerisi, ikincisi ise ilerleyen sınıf düzeylerinde verilecek olan biyoloji, astronomi, kimya, fizik, çevre ve yer bilimleri ile ilgili temel bilgilerdir. 4. Sınıf Fen Bilimleri dersi müfredatına hangi konular dahildir? 4. Sınıf Fen Bilimleri konuları...

İlk olarak ilkokul 3. Sınıfta verilmeye başlanan Fen Bilimleri dersi, 4. Sınıftan itibaren daha detaylandırılarak ve derinleştirilerek sürdürülür. 4. Sınıf Fen Bilimleri dersinin müfredatı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı Fen Bilimleri Öğretim Programı kapsamında işlenmektedir. Bu öğretim programı kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda verilen Fen Bilimleri eğitiminin öğrencilere kazandırması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

  • Bilimsel süreçlerle ilgili temel beceriler: Gözlem yapma, ölçme, tasnif etme, verileri kaydetme, hipotezler oluşturma, verileri kullanarak modeller oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol edebilme, deney yapma.
  • Temel yaşam becerileri: Analitik düşünebilme, karar verebilme, yaratıcı düşünebilme, girişimcilik, iletişim, takım çalışmasına yatkınlık.
  • Mühendislik ve tasarım becerileri: Yenilikçi düşünebilme.

Fen Bilimleri dersleri, öğrencilere henüz ilkokul düzeyinden itibaren temel bilimsel mantık içinde düşünme ve etkinlik gösterme becerileri kazandırmayı hedefler. Doğa bilimlerinin amaçlarından en başta geleni, doğal olgulara mantıksal ve sistemli açıklamalar geliştirmek, bu doğrultuda teoriler oluşturmak, ilkeleri ve kavramları keşfetmektir. Tüm bunların amacı ise dünyayı anlamak amacıyla bilimsel araştırmalar yapabilmek ve bu araştırmaların sonucunda bilimsel bilgi üretmektir. Mühendislik alanları ise, temel bilimler yoluyla üretilen bu bilgilerin kullanımı yoluyla toplumda yaşayan insanların ihtiyaçlarına karşılık gelecek ve gündelik yaşamı kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirmektir. Fen bilimleri dersleri, öğrencilerin bilimsel bilgiye hakim olmasını ve mühendislik yoluyla teknolojiler geliştirerek yaşamı kolaylaştıracak yenilikler yapmanın önemini kavramasını amaçlar. Tüm bu amaçlarla, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanan 4. Sınıf Fen Bilimleri dersi kitabı kullanılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 2019 yılından itibaren 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul ettiği söz konusu kitapta çeşitli tema ve üniteler üzerinden öğrencilere temel düzeyde fen bilimleri mantığı öğretilir.

4. sınıf Fen Bilimleri dersi içerikleri ve üniteleri:

4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabında yer alan üniteler şunlardır:

1- Yer Kabuğu ve Dünya'mızın Hareketleri: Bu ünite, Fen Bilimleri dersi öğretim programı kapsamında ortaya konulan Dünya ve Evren başlıklı konu alanının 4. Sınıf düzeyindeki içeriklerine sahiptir. Bu ünitede öğrencilere anlatılan konular şunlardır:

  • Yer kabuğunun yapısı
  • Dünya'mızın hareketleri

2- Besinlerimiz: Bu ünitede öğrencilere, öğretim programı kapsamında yer alan Canlılar ve Yaşam konu alanı kapsamında şu konular öğretilir:

  • Besinler ve özellikleri
  • Sağlıklı yaşam

3- Kuvvetin Etkileri: 3. ünitede, öğretim programında yer alan Fiziksel Olaylar konu alanı kapsamında öğrencilere aktarılan konular şunlardır:

  • Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri
  • Mıknatısların uyguladığı kuvvet

4- Maddenin Özellikleri: Bu ünite, öğretim programı kapsamında bulunan Madde ve Doğası başlıklı konu alanına dahildir. Bu ünitede yer alan konular ise şunlardır:

  • Maddeyi niteleyen özellikler
  • Maddenin ölçülebilir özellikleri
  • Maddenin hâlleri
  • Maddenin ısı etkisiyle değişimi
  • Saf madde ve karışım

5- Aydınlatma ve Ses Teknolojileri: Bu ünite, Fiziksel Olaylar konu alanının 4. Sınıf düzeyindeki karşılığıdır. Bu ünitede yer alan konular:

  • Aydınlatma teknolojileri
  • Geçmişten günümüze ses teknolojileri

6- İnsan ve Çevre: İnsan ve Çevre başlıklı ünite, Canlılar ve Yaşam teması üzerine kurulu bir ünitedir. Bu ünitede yer alan temel konu başlığı:

  • Bilinçli tüketici

7- Basit Elektrik Devreleri: Bu ünite, Fiziksel Olaylar başlıklı konu alanı kapsamında yer alan bir ünitedir. 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabında yer alan temel konu başlığı şudur:

  • Basit elektrik devreleri kurulumu

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4. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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