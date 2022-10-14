4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları - MEB 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel ders konuları ve ders kitabı müfredatları yoğunlukla araştırılmaktadır. 2022-2023 Eğitim Dönemi 4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları da yoğunlukla araştırılan ders konuları arasında yer almaktadır. Bu yazımızda sizlerle 4. Sınıf Fen Bilimleri konuları ve MEB 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 1. ve 2. dönem müfredatı ve kazanımlarını paylaşacağız.

4. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

2022-2023 Eğitim Dönemi 4. sınıf Fen Bilimleri müfredatı 7 üniteden oluşmaktadır. Bu 7 ünite sırasıyla:

Ünite: Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri Ünite: Besinlerimiz Ünite: Kuvvetin Etkileri Ünite: Maddenin Özellikleri Ünite: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Ünite: İnsan ve Çevre Ünite: Basit Elektrik Devreleri

Bu üniteler 4. Sınıf öğrencilerine 1. Ve 2. Dönem olmak üzere iki dönemi de kapsayacak şekilde anlatılmaktadır.

4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

4. Sınıf düzeyindeki öğrencilere verilen Fen Bilimleri dersinin ilk dönem konuları, MEB tarafından belirlenen müfredatta ve ders kitabında yer alan ilk 3 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin içeriğini kısaca özetlemek gerekirse:

1. Ünite: Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri

Bu ünitede: Dünya'nın yapısını oluşturan kayaçlar ve fosillerin oluşumu, Dünya'nın dönme ve dolanma hareketleri ve bunun sonucunda gerçekleşen olaylar, Güneş ve Dünya arasındaki hareket ilişkisi, gün – ay – yıl oluşumu gibi konular üzerinde durulmakta ve öğrencilerin bu konular hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

2. Ünite: Besinlerimiz

Bu ünitede öğrencilere; besin çeşitleri, dengeli ve sağlıklı beslenme, temel besin ögelerinin yararları, obezite ve beslenme arasındaki ilişki, alkol ve sigara kullanımının sağlığa zararları hakkında bilgiler verilmektedir. Öğrencilerde sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durma konularında sağlıklı bir bilinç kazandırmak hedeflenmiştir.

3. Ünite: Kuvvetin Etkileri

Bu ünitede: Kuvvetin cisimler üzerindeki hızlandırıcı, yavaşlatıcı etkisi, yön değiştirici ve

şekil değiştirici etkileri ile mıknatısların kutupları ve kullanım alanları gibi temel özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bu ünitenin kazanımları arasında kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini anlamak ve mıknatısları tanıyarak kullanım alanlarını öğrenmek yer almaktadır.

4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

4. Sınıf düzeyindeki öğrencilere verilen Fen Bilimleri dersinin ikinci dönem konuları ise MEB tarafından belirlenen müfredatta ve ders kitabında yer alan son 4 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin içeriğini kısaca özetlemek gerekirse:

4. Ünite: Maddenin Özellikleri

Bu ünitede öğrencilerin duyu organları yoluyla maddeyi nitelendirmeleri; madde, kütle ve hacim kavramlarını anlamaları amaçlanmıştır. Maddenin hâllerini ve hâl değişimi olaylarını açıklamaları, maddeyi saf ve karışım olarak temelde iki grupta sınıflandırmaları ve karışımların nasıl ayrıştırıldığını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

5. Ünite: Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Bu ünitede: Ses ve aydınlatma ile ilgili teknolojiler, ışık ve ses kirliliğinin topluma verdiği zararlar ve bu bu konuda üretilebilecek çözümler, ışık ve sesin doğru kullanıldığında yararları, gelecekteki aydınlatma sistemleri tasarıları hakkında bilgiler verilmekte ve böylece öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

6. Ünite: İnsan ve Çevre

Yaşam için gerekli olan kaynaklar, kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik bilgiler, geri dönüşüm ve bilinçli tüketici olmak hakkında bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

7. Ünite: Basit Elektrik Devreleri

Bu ünitede öğrencilerin; devre elemanlarını işlevleriyle birlikte tanımaları ve basit elektrik devresi oluşturmaları, evlerdeki elektrik sistemleri ile basit elektrik devrelerini ilişkilendirmeleri amaçlanmaktadır.