4. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 4. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

4. sınıf, ilkokul son sınıftır. Bu çağa gelmiş bir çocuk artık yeni bir dil öğrenmenin temelini önceki sınıflarda atmıştır. Bu nedenle 4. sınıf İngilizce kelimeleri artık temel öğrenilen kalıplardan ziyade günlük hayatın içerisinden yaşanbilecek durumlardan yola çıkılarak öğrencilerin seviyesine göre seçilmiş kelimelerdir. Ünite ünite 4. sınıf kelimeler, okunuşları ve anlamları konular altında toparlanmıştır. Bu yazımızda sizler için merak edilen 4. sınıf İngilizce kelimeleri ve anlamlarını derledik.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri

4. Sınıfta öğrenilen pek çok İngilizce kelime bulunur. Bu kelimeler kendi aralarında gruplandırılmış ve ünitelere uygun şekilde dağıtılmıştır. 4. sınıf İngilizce kitabında 10 adet ünite bulunur. Bu ünitelerin isimleri; Classroom rules (sınıf kuralları), nationality (milliyet), cartoon characters (çizgi film karakterleri), free time (boş zamanlar), my day (günüm), fun with science (bilimle eğlence), jobs (meslekler), my clothes (kıyafetlerim), my friends (arkadaşlarım), food and drinks (yemekler ve içecekler) şeklindedir. Bu ünitelerde başlıklara uygun kelimeler yer alır örneğin ilk ünite olan classroom rules'de; late = geç kalmak, permission= izin almak gibi sınıfta geçerli olan kurallar ile alakalı olan kelimeler ve buna uygun kalıplar öğrenilir. Diğer kelimeler şu şekildedir: Asia= Asya, comic= karikatür dergisi, dancing= dans etmek, get up early= erken kalmak, magnifier= büyüteç, baker= fırıncı, clever= zeki, cheese= peynir…

HAYVANLAR İNGİLİZCE OKUNUŞU ANLAMI Octopus Oktopus Ahtapot Bee Bii Arı Lion Layın Aslan Horse Hors At Bear Biır Ayı Fish Fiş Balık Whale Heyl Balina Grassopher Grassofır Çekirge Cheetah Çitah Çıta Chick Çik Civciv Crow Kırov Karga Camel Kemıl Deve Pig Pig Domuz Donkey Dankiy Eşşek Mouse Maus Fare Elephant Elıfınt Fil Pigeon Pijon Güvercin Cow Kov İnek Tiger Taygır Kaplan Turtle Törtıl Kaplumbağa Ant Ent Karınca Eagle İgıl Kartal Goat Goot Keçi Cat Ket Kedi Butterfly Battırfılay Kelebek Sheep Şip Koyun Dog Dog Köpek Shark Şark Köpek Balığı Frog Fırog Kurbağa Wolf Volf Kurt Bird Börd Kuş Monkey Mankiy Maymun Spider Sıpaydır Örümcek Penguin Penguin Penguen Sparrow Sıparrov Serçe Falcon Falkon Şahin Rabbit Rabit Tavşan Chicken Çikın Tavuk Fox Foks Tilki Crocodile Kırokodayl Timsah Bat Bet Yarasa Snake Sineyk Yılan Dolphin Dolfin Yunus Zebra Zebra Zebra Giraffe Ciref Zürafa

MEYVELER İNGİLİZCE OKUNUŞU ANLAMI apple epıl elma pineapple pinepıl ananas plum pılam erik grapefruit gıreytfurit greyfurt grapes gırayps üzüm strawberry sıtrovberi çilek lemon limon limon cherry çeri kiraz,vişne coconut kokonat hindistancevizi nuts nats ceviz orange orınç portakal banana banana muz peach piçh şeftali blackberry bilekberi böğürtlen pear piır armut melon melın karpuz,kavun

AİLE BİREYLERİ İNGİLİZCE OKUNUŞU ANLAMI aunt aunt Hala-Teyze brother bırodır Erkek Kardeş children çıldırın Çocuk father fadır Baba grandfather gırandfadır Büyükbaba grandmother grandmadır Büyükanne mother madır Anne sister sistır Kız Kardeş uncle ankıl Amca-Dayı