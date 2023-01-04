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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:04 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:04

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 4. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

4. sınıf İngilizce kelimeleri, çocuğu 4. sınıfta okuyan ebeveynlerin çocuklarını çalıştırmak için araştırdığı konulardan bir tanesidir. Çünkü yeni bir dil öğrenirken, öğrenilen kelimeleri unutmamak için pratik yapmak oldukça önemlidir. Çocuğu İngilizce öğrenen her ebeveyn çocuğunun o dile neredeyse kendi dili kadar hakim olmasını ister. Bu nedenle internet arama motorları üzerinde 4. sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarını araştırırlar.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 4. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

4. sınıf, ilkokul son sınıftır. Bu çağa gelmiş bir çocuk artık yeni bir dil öğrenmenin temelini önceki sınıflarda atmıştır. Bu nedenle 4. sınıf İngilizce kelimeleri artık temel öğrenilen kalıplardan ziyade günlük hayatın içerisinden yaşanbilecek durumlardan yola çıkılarak öğrencilerin seviyesine göre seçilmiş kelimelerdir. Ünite ünite 4. sınıf kelimeler, okunuşları ve anlamları konular altında toparlanmıştır. Bu yazımızda sizler için merak edilen 4. sınıf İngilizce kelimeleri ve anlamlarını derledik.

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri

4. Sınıfta öğrenilen pek çok İngilizce kelime bulunur. Bu kelimeler kendi aralarında gruplandırılmış ve ünitelere uygun şekilde dağıtılmıştır. 4. sınıf İngilizce kitabında 10 adet ünite bulunur. Bu ünitelerin isimleri; Classroom rules (sınıf kuralları), nationality (milliyet), cartoon characters (çizgi film karakterleri), free time (boş zamanlar), my day (günüm), fun with science (bilimle eğlence), jobs (meslekler), my clothes (kıyafetlerim), my friends (arkadaşlarım), food and drinks (yemekler ve içecekler) şeklindedir. Bu ünitelerde başlıklara uygun kelimeler yer alır örneğin ilk ünite olan classroom rules'de; late = geç kalmak, permission= izin almak gibi sınıfta geçerli olan kurallar ile alakalı olan kelimeler ve buna uygun kalıplar öğrenilir. Diğer kelimeler şu şekildedir: Asia= Asya, comic= karikatür dergisi, dancing= dans etmek, get up early= erken kalmak, magnifier= büyüteç, baker= fırıncı, clever= zeki, cheese= peynir…

HAYVANLAR

İNGİLİZCE

OKUNUŞU

ANLAMI

Octopus

Oktopus

Ahtapot

Bee

Bii

Arı

Lion

Layın

Aslan

Horse

Hors

At

Bear

Biır

Ayı

Fish

Fiş

Balık

Whale

Heyl

Balina

Grassopher

Grassofır

Çekirge

Cheetah

Çitah

Çıta

Chick

Çik

Civciv

Crow

Kırov

Karga

Camel

Kemıl

Deve

Pig

Pig

Domuz

Donkey

Dankiy

Eşşek

Mouse

Maus

Fare

Elephant

Elıfınt

Fil

Pigeon

Pijon

Güvercin

Cow

Kov

İnek

Tiger

Taygır

Kaplan

Turtle

Törtıl

Kaplumbağa

Ant

Ent

Karınca

Eagle

İgıl

Kartal

Goat

Goot

Keçi

Cat

Ket

Kedi

Butterfly

Battırfılay

Kelebek

Sheep

Şip

Koyun

Dog

Dog

Köpek

Shark

Şark

Köpek Balığı

Frog

Fırog

Kurbağa

Wolf

Volf

Kurt

Bird

Börd

Kuş

Monkey

Mankiy

Maymun

Spider

Sıpaydır

Örümcek

Penguin

Penguin

Penguen

Sparrow

Sıparrov

Serçe

Falcon

Falkon

Şahin

Rabbit

Rabit

Tavşan

Chicken

Çikın

Tavuk

Fox

Foks

Tilki

Crocodile

Kırokodayl

Timsah

Bat

Bet

Yarasa

Snake

Sineyk

Yılan

Dolphin

Dolfin

Yunus

Zebra

Zebra

Zebra

Giraffe

Ciref

Zürafa

MEYVELER

İNGİLİZCE

OKUNUŞU

ANLAMI

apple

epıl

elma

pineapple

pinepıl

ananas

plum

pılam

erik

grapefruit

gıreytfurit

greyfurt

grapes

gırayps

üzüm

strawberry

sıtrovberi

çilek

lemon

limon

limon

cherry

çeri

kiraz,vişne

coconut

kokonat

hindistancevizi

nuts

nats

ceviz

orange

orınç

portakal

banana

banana

muz

peach

piçh

şeftali

blackberry

bilekberi

böğürtlen

pear

piır

armut

melon

melın

karpuz,kavun

AİLE BİREYLERİ

İNGİLİZCE

OKUNUŞU

ANLAMI

aunt

aunt

Hala-Teyze

brother

bırodır

Erkek Kardeş

children

çıldırın

Çocuk

father

fadır

Baba

grandfather

gırandfadır

Büyükbaba

grandmother

grandmadır

Büyükanne

mother

madır

Anne

sister

sistır

Kız Kardeş

uncle

ankıl

Amca-Dayı

VÜCUDUN BÖLÜMLERİ

İNGİLİZCE

OKUNUŞU

ANLAMI

ankle

enkıl

ayak bileği

arm

arm

kol

knee

nii

diz

leg

leg

bacak

shoulder

şoldır

omuz

chest

çest

göğüs

elbow

elbıv

dirsek

finger

fingır

parmak

foot

fuut

ayak

toe

too

ayak parmağı

hand

hend

el

waist

vaist

bel

head

hed

baş

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4. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 4. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
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