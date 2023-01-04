4. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 4. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

4. sınıf, ilkokul son sınıftır. Bu çağa gelmiş bir çocuk artık yeni bir dil öğrenmenin temelini önceki sınıflarda atmıştır. Bu nedenle 4. sınıf İngilizce kelimeleri artık temel öğrenilen kalıplardan ziyade günlük hayatın içerisinden yaşanbilecek durumlardan yola çıkılarak öğrencilerin seviyesine göre seçilmiş kelimelerdir. Ünite ünite 4. sınıf kelimeler, okunuşları ve anlamları konular altında toparlanmıştır. Bu yazımızda sizler için merak edilen 4. sınıf İngilizce kelimeleri ve anlamlarını derledik.
4. Sınıfta öğrenilen pek çok İngilizce kelime bulunur. Bu kelimeler kendi aralarında gruplandırılmış ve ünitelere uygun şekilde dağıtılmıştır. 4. sınıf İngilizce kitabında 10 adet ünite bulunur. Bu ünitelerin isimleri; Classroom rules (sınıf kuralları), nationality (milliyet), cartoon characters (çizgi film karakterleri), free time (boş zamanlar), my day (günüm), fun with science (bilimle eğlence), jobs (meslekler), my clothes (kıyafetlerim), my friends (arkadaşlarım), food and drinks (yemekler ve içecekler) şeklindedir. Bu ünitelerde başlıklara uygun kelimeler yer alır örneğin ilk ünite olan classroom rules'de; late = geç kalmak, permission= izin almak gibi sınıfta geçerli olan kurallar ile alakalı olan kelimeler ve buna uygun kalıplar öğrenilir. Diğer kelimeler şu şekildedir: Asia= Asya, comic= karikatür dergisi, dancing= dans etmek, get up early= erken kalmak, magnifier= büyüteç, baker= fırıncı, clever= zeki, cheese= peynir…
|
HAYVANLAR
|
İNGİLİZCE
|
OKUNUŞU
|
ANLAMI
|
Octopus
|
Oktopus
|
Ahtapot
|
Bee
|
Bii
|
Arı
|
Lion
|
Layın
|
Aslan
|
Horse
|
Hors
|
At
|
Bear
|
Biır
|
Ayı
|
Fish
|
Fiş
|
Balık
|
Whale
|
Heyl
|
Balina
|
Grassopher
|
Grassofır
|
Çekirge
|
Cheetah
|
Çitah
|
Çıta
|
Chick
|
Çik
|
Civciv
|
Crow
|
Kırov
|
Karga
|
Camel
|
Kemıl
|
Deve
|
Pig
|
Pig
|
Domuz
|
Donkey
|
Dankiy
|
Eşşek
|
Mouse
|
Maus
|
Fare
|
Elephant
|
Elıfınt
|
Fil
|
Pigeon
|
Pijon
|
Güvercin
|
Cow
|
Kov
|
İnek
|
Tiger
|
Taygır
|
Kaplan
|
Turtle
|
Törtıl
|
Kaplumbağa
|
Ant
|
Ent
|
Karınca
|
Eagle
|
İgıl
|
Kartal
|
Goat
|
Goot
|
Keçi
|
Cat
|
Ket
|
Kedi
|
Butterfly
|
Battırfılay
|
Kelebek
|
Sheep
|
Şip
|
Koyun
|
Dog
|
Dog
|
Köpek
|
Shark
|
Şark
|
Köpek Balığı
|
Frog
|
Fırog
|
Kurbağa
|
Wolf
|
Volf
|
Kurt
|
Bird
|
Börd
|
Kuş
|
Monkey
|
Mankiy
|
Maymun
|
Spider
|
Sıpaydır
|
Örümcek
|
Penguin
|
Penguin
|
Penguen
|
Sparrow
|
Sıparrov
|
Serçe
|
Falcon
|
Falkon
|
Şahin
|
Rabbit
|
Rabit
|
Tavşan
|
Chicken
|
Çikın
|
Tavuk
|
Fox
|
Foks
|
Tilki
|
Crocodile
|
Kırokodayl
|
Timsah
|
Bat
|
Bet
|
Yarasa
|
Snake
|
Sineyk
|
Yılan
|
Dolphin
|
Dolfin
|
Yunus
|
Zebra
|
Zebra
|
Zebra
|
Giraffe
|
Ciref
|
Zürafa
|
MEYVELER
|
İNGİLİZCE
|
OKUNUŞU
|
ANLAMI
|
apple
|
epıl
|
elma
|
pineapple
|
pinepıl
|
ananas
|
plum
|
pılam
|
erik
|
grapefruit
|
gıreytfurit
|
greyfurt
|
grapes
|
gırayps
|
üzüm
|
strawberry
|
sıtrovberi
|
çilek
|
lemon
|
limon
|
limon
|
cherry
|
çeri
|
kiraz,vişne
|
coconut
|
kokonat
|
hindistancevizi
|
nuts
|
nats
|
ceviz
|
orange
|
orınç
|
portakal
|
banana
|
banana
|
muz
|
peach
|
piçh
|
şeftali
|
blackberry
|
bilekberi
|
böğürtlen
|
pear
|
piır
|
armut
|
melon
|
melın
|
karpuz,kavun
|
AİLE BİREYLERİ
|
İNGİLİZCE
|
OKUNUŞU
|
ANLAMI
|
aunt
|
aunt
|
Hala-Teyze
|
brother
|
bırodır
|
Erkek Kardeş
|
children
|
çıldırın
|
Çocuk
|
father
|
fadır
|
Baba
|
grandfather
|
gırandfadır
|
Büyükbaba
|
grandmother
|
grandmadır
|
Büyükanne
|
mother
|
madır
|
Anne
|
sister
|
sistır
|
Kız Kardeş
|
uncle
|
ankıl
|
Amca-Dayı
|
VÜCUDUN BÖLÜMLERİ
|
İNGİLİZCE
|
OKUNUŞU
|
ANLAMI
|
ankle
|
enkıl
|
ayak bileği
|
arm
|
arm
|
kol
|
knee
|
nii
|
diz
|
leg
|
leg
|
bacak
|
shoulder
|
şoldır
|
omuz
|
chest
|
çest
|
göğüs
|
elbow
|
elbıv
|
dirsek
|
finger
|
fingır
|
parmak
|
foot
|
fuut
|
ayak
|
toe
|
too
|
ayak parmağı
|
hand
|
hend
|
el
|
waist
|
vaist
|
bel
|
head
|
hed
|
baş