4. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

4. sınıf İngilizce konuları içerisinde farklı üniteler yer alır. Aynı zamanda 4. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce kitabı içerisindeki konular toplamda 10 üniteden oluşur. Her dönemde öğrenciler 5'er tane İngilizce üniteden sorumlu tutulur. Konular en temel seviye olup öğrencilere İngilizceyi sevdirmeye yöneliktir. MEB 4. sınıf İngilizce ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) hakkında tüm merak edilenleri derledik.

4. Sınıf İngilizce Konuları

Eğitim ve öğretim hayatının en zor sınıf düzeylerinden birisi 4. Sınıftır. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler oldukça farklı konularla tanışır ve eğitim hayatına farklı bir açıdan bakmaya başlarlar. Konuların çoğaldığı ve ödevlerin fazlalaştığı bu dönemde çocukları bekleyen birtakım önemli sorumluluklar vardır. 4. Sınıf İngilizce konuları da öğrencileri zorlayacak olan konular arasında yer alır. İngilizceyi temel seviyede öğrenmeye başlayacak olan öğrenciler için oldukça önemli bir süreçtir. 4. Sınıfta verilen İngilizce dersinin üniteleri şunlardır:

4. Sınıf İngilizce Birinci Dönem Üniteleri

1. Ünite: Classroom Rules (Sınıf Kuralları)

2. Ünite: Nationality (Milliyet, Irk)

3. Ünite: Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri)

4. Ünite: Free Time (Boş Zaman)

5. Ünite: My Day (Günüm)

4. Sınıf İngilizce İkinci Dönem Üniteleri

6. Ünite: Fun With Science (Bilimle Eğlen)

7. Ünite: Jobs (Meslekler)

8. Ünite: My Clothes (Kıyafetlerim)

9. Ünite: My Friends (Arkadaşlarım)

10. Ünite: Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)

Üniteleri gösterilir.

4. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları

4. sınıf öğrencileri 2022- 2023 eğitim öğretim yılı çerçevesinde birtakım kazanımlar elde eder. İlk ünite ile birlikte öğrencinin sınıf içi kuralları İngilizce olarak öğrenmesi beklenir. İkinci ünite ile birlikte milliyet ve ırk isimlerini İngilizce olarak söylemeye başlar. Üçüncü ünitede İngilizce olarak çizgi film karakterlerini tanır. Dördüncü ünitede boş vakitlerinde neler yaptıklarını İngilizce olarak ifade etmeleri istenir. Beşinci ünitede ise bir günlük temel etkinliklerini İngilizce yazması ve ifade etmesi öğretilir.

İkinci dönem ünitelerinin de öğrenci üzerinde çeşitli kazanımları bulunur. Altıncı ünite bilimsel konular eğlenceli bir şekilde İngilizce olarak verilir. Temel bilim isimleri ve bunlarla ilgili olan etkinlikler üzerinde durulur. Yedinci ünite ise temel mesleklerin İngilizce karşılıklarını öğrenir.

Sekizinci ünitede gündelik yaşamda kullanılan kıyafetlerin yine İngilizce karşılıklarını öğrenmeleri beklenir. Dokuzuncu ünitede arkadaşlar ve akrabalarının fiziksel özelliklerini tanımlamayı öğrenir. Yiyecek ve içecekler ise öğrencilere son ünitede anlatılır. Etkinlikler çerçevesinde bunları ifade etmesi beklenir.

MEB 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

4. sınıf İngilizce ders kitabı müfredatı MEB tarafından hazırlanır. Bu müfredat öğrencilerin İngilizce bilgisini artırmaya yöneliktir. İlerleyen süreçlerde alacakları İngilizce eğitimlerinin de temelini oluşturmaya yönelik bir derstir.