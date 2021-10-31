4. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik dersi, öğrencilerin günlük yaşamlarında kendilerinin ihtiyaç duyacağı tüm temel hesaplamaları öğrenmesini amaçlar. Bunun yanında, canlı ve cansız tüm mekanizmaların temelinde de bir matematik vardır ve matematik dersleri sayesinde öğrenciler aynı zamanda doğadaki matematiksel mantığı anlamalarını sağlayacak temel matematik bilgisini edinirler. İlk ve orta dereceli okulların tamamında öğretilen matematik dersinin öğrencilere kazandırdığı beceriler bunlarla da sınırlı değildir. Matematik dersi öğretim programı ile bir bütün olarak öğrencilere kazandırılması amaçlanan becerilerden bazıları şunlardır:

Temel düzeyde matematiksel okuryazarlık

Matematik alanındaki kavramları tanıma ve anlama

Sorun çözme süreçlerinde akıl yürütebilme

Başkalarının akıl yürütmelerini sorgulayabilme ve yanlışlıkları var ise bunları tespit edebilme

Matematiğin temel mantığı aracılığıyla, insanların nesnelerle ve nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini matematiksel dilde anlayabilme

Tahmin ve zihinden işlemler yapabilme

Dikkatli ve sabırlı bir şekilde davranarak, sistemli çalışabilme

Araştırma yapma ve bilgi üretimi süreçlerinde aktif rol alma

Matematiğin, estetik ve sanat ile olan kopmaz bağını kavrayabilme

Matematiğin, insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincine sahip olma.

İlkokul düzeyinde yani 1. Sınıftan başlayarak, 4. Sınıfa kadar 4. Sınıf da dahil olmak üzere verilen matematik derslerinde, Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme şeklinde temel 4 adet konu alanı vardır. Bunlar, matematik dersinin ilkokul düzeyindeki öğrenme alanlarıdır ve tüm konular bu öğrenme alanları çerçevesinde öğretilmektedir.

4. sınıf matematik dersi müfredatı

Sayılar ve İşlemler

4. sınıf düzeyinde, sayılar ve işlemler adlı öğrenme alanı kapsamında öğrencilere öğretilen konular şunlardır: Doğal sayılar, doğal sayılarla toplama, doğal sayılarla çıkarma, doğal sayılarla çarpma, doğal sayılarla bölme, kesirler, kesirler ile yapılan işlemler. Aslında tüm bu konulardan biri hariç tamamı, daha önceki sınıflar düzeyinde öğrencilere öğretilmeye başlanır. Ancak daha önce başlanan konular da 4. Sınıf düzeyinde daha karmaşık ve daha derinlikli bir düzeyde öğretilmeye devam eder. Tüm bu konuların içinde ilk kez 4. Sınıf düzeyinde verilmeye başlanan konu ise, kesirlerle yapılan işlemlerdir.

Geometri

4. sınıf düzeyinde Geometri konusunda öğrencilere öğretilen konular ise geometrik şekiller ve cisimler, uzamsal ilişkiler ile geometrideki temel kavramlardır.

Ölçme

Ölçme konusunda dördüncü sınıf öğrencilerine öğretilen konular ise, uzunluk ölçme, çevre ölçme, alan ölçme, zaman ölçme, tartma ve sıvı ölçme konularıdır. Bunlar da daha önceki sınıflarda öğretilmeye başlanmış konulardır ancak 4. Sınıf öğrencilerinin düzeyine uygun zorluk ve karmaşıklıkta verilmeye devam edilir.

Veri işleme

Veri işleme konusunda ise 4. Sınıfta, daha önceki sınıf düzeylerinde olduğu gibi, veri toplama ve değerlendirme becerileri kazandırılır.

4. sınıf matematik dersi ünitelere göre konu dağılımı:

Matematik derslerinde 4. Sınıf düzeyindeki ünitelerde yer alan konu dağılımı:

1. Ünite: Doğal sayılar, doğal sayılarla toplama işlemi, doğal sayılarla çıkarma işlemi

2. Ünite: Doğal sayılarla zihinden toplama işlemi, doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi

3. Ünite: Doğal sayılarla çarpma işlemi, doğal sayılarla bölme işlemi

4. Ünite: Kesirler, zaman ölçme, veri toplama ve değerlendirme

5.Ünite: Geometrik cisimler ve şekiller, geometride temel kavramlar, uzamsal ilişkiler, uzunluk ölçme

6. Ünite: Çevre ölçme, alan ölçme, tartma, sıvı ölçme

4. sınıf matematik ders kitabında bulunan tüm bu üniteler ve konu başlıkları altında, bu sınıfın düzeyine uygun zorlukta konular işlenir. Her ünitenin sonunda, tüm bu konular ile ilgili problemler kurma ve problemleri çözme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar da yaptırılmaktadır.