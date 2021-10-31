Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 4. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:10 Son Güncelleme: 31.10.2021 13:10

4. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

4. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf matematik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Matematik dersleri ülkemizde temel eğitim düzeyinde, ilk ve orta dereceli okulların tüm sınıflarında okutulan temel derslerden biridir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Genel Amaçlar ve Temel İlkeler doğrultusunda hazırlanan Matematik Dersi Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda öğretilecek olan matematik derslerinin müfredatını ve temel çerçevesini belirler. Millî Eğitim Bakanlığı 2021-2022 4. Sınıf matematik dersi konuları nelerdir? 4. Sınıf matematik müfredatı 2021...

Matematik dersi, öğrencilerin günlük yaşamlarında kendilerinin ihtiyaç duyacağı tüm temel hesaplamaları öğrenmesini amaçlar. Bunun yanında, canlı ve cansız tüm mekanizmaların temelinde de bir matematik vardır ve matematik dersleri sayesinde öğrenciler aynı zamanda doğadaki matematiksel mantığı anlamalarını sağlayacak temel matematik bilgisini edinirler. İlk ve orta dereceli okulların tamamında öğretilen matematik dersinin öğrencilere kazandırdığı beceriler bunlarla da sınırlı değildir. Matematik dersi öğretim programı ile bir bütün olarak öğrencilere kazandırılması amaçlanan becerilerden bazıları şunlardır:

  • Temel düzeyde matematiksel okuryazarlık
  • Matematik alanındaki kavramları tanıma ve anlama
  • Sorun çözme süreçlerinde akıl yürütebilme
  • Başkalarının akıl yürütmelerini sorgulayabilme ve yanlışlıkları var ise bunları tespit edebilme
  • Matematiğin temel mantığı aracılığıyla, insanların nesnelerle ve nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini matematiksel dilde anlayabilme
  • Tahmin ve zihinden işlemler yapabilme
  • Dikkatli ve sabırlı bir şekilde davranarak, sistemli çalışabilme
  • Araştırma yapma ve bilgi üretimi süreçlerinde aktif rol alma
  • Matematiğin, estetik ve sanat ile olan kopmaz bağını kavrayabilme
  • Matematiğin, insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincine sahip olma.

İlkokul düzeyinde yani 1. Sınıftan başlayarak, 4. Sınıfa kadar 4. Sınıf da dahil olmak üzere verilen matematik derslerinde, Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme şeklinde temel 4 adet konu alanı vardır. Bunlar, matematik dersinin ilkokul düzeyindeki öğrenme alanlarıdır ve tüm konular bu öğrenme alanları çerçevesinde öğretilmektedir.

4. sınıf matematik dersi müfredatı

  • Sayılar ve İşlemler

4. sınıf düzeyinde, sayılar ve işlemler adlı öğrenme alanı kapsamında öğrencilere öğretilen konular şunlardır: Doğal sayılar, doğal sayılarla toplama, doğal sayılarla çıkarma, doğal sayılarla çarpma, doğal sayılarla bölme, kesirler, kesirler ile yapılan işlemler. Aslında tüm bu konulardan biri hariç tamamı, daha önceki sınıflar düzeyinde öğrencilere öğretilmeye başlanır. Ancak daha önce başlanan konular da 4. Sınıf düzeyinde daha karmaşık ve daha derinlikli bir düzeyde öğretilmeye devam eder. Tüm bu konuların içinde ilk kez 4. Sınıf düzeyinde verilmeye başlanan konu ise, kesirlerle yapılan işlemlerdir.

  • Geometri

4. sınıf düzeyinde Geometri konusunda öğrencilere öğretilen konular ise geometrik şekiller ve cisimler, uzamsal ilişkiler ile geometrideki temel kavramlardır.

  • Ölçme

Ölçme konusunda dördüncü sınıf öğrencilerine öğretilen konular ise, uzunluk ölçme, çevre ölçme, alan ölçme, zaman ölçme, tartma ve sıvı ölçme konularıdır. Bunlar da daha önceki sınıflarda öğretilmeye başlanmış konulardır ancak 4. Sınıf öğrencilerinin düzeyine uygun zorluk ve karmaşıklıkta verilmeye devam edilir.

  • Veri işleme

Veri işleme konusunda ise 4. Sınıfta, daha önceki sınıf düzeylerinde olduğu gibi, veri toplama ve değerlendirme becerileri kazandırılır.

4. sınıf matematik dersi ünitelere göre konu dağılımı:

Matematik derslerinde 4. Sınıf düzeyindeki ünitelerde yer alan konu dağılımı:

  • 1. Ünite: Doğal sayılar, doğal sayılarla toplama işlemi, doğal sayılarla çıkarma işlemi
  • 2. Ünite: Doğal sayılarla zihinden toplama işlemi, doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi
  • 3. Ünite: Doğal sayılarla çarpma işlemi, doğal sayılarla bölme işlemi
  • 4. Ünite: Kesirler, zaman ölçme, veri toplama ve değerlendirme
  • 5.Ünite: Geometrik cisimler ve şekiller, geometride temel kavramlar, uzamsal ilişkiler, uzunluk ölçme
  • 6. Ünite: Çevre ölçme, alan ölçme, tartma, sıvı ölçme

4. sınıf matematik ders kitabında bulunan tüm bu üniteler ve konu başlıkları altında, bu sınıfın düzeyine uygun zorlukta konular işlenir. Her ünitenin sonunda, tüm bu konular ile ilgili problemler kurma ve problemleri çözme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar da yaptırılmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
4. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 4. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA