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Haberler Eğitim Haberleri 4. Sınıf Matematik Konuları - MEB 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:44 Son Güncelleme: 17.10.2022 09:44

4. Sınıf Matematik Konuları - MEB 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

4. Sınıf Matematik Konuları - MEB 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

Okulların açılmasıyla birlikte ilköğretim öğrencileri ve ebeveynleri, 4. sınıf Matematik konuları nelerdir diye sorar. 4. sınıf Matematik müfredatı MEB tarafından belirlenir. 4. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı programı, konu tekrarı yapacaklar öğrenciler için önemlidir. Konuların önceden öğrenilmesi, 4. sınıfa geçen öğrencilerin yaz tatilinde ders çalışması için yararlı olabilir. Matematik 4. sınıf konuları ile ilgili detaylar yazımızda…

İlkokul 4. sınıf matematik konuları, öğrencilerin yaşlarına uygun bir seviyededir. 4. sınıf matematik müfredatı MEB'in seçtiği konulardan oluşur. Öğrencilerinin, yeni eğitim ve öğretim yılına daha sıkı hazırlanmasını isteyen anne ve babalar, 4. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı programı hakkında bilgi almalıdır. İşte doğal sayıların ve kesirlerin yoğun olarak işlendiği bir yıl olan 4. sınıfta görülen matematik konuları hakkında merak edilenler…

4. Sınıf Matematik Konuları

Matematik, belki de öğrencilerin en çok gözünü korkutan derslerden biridir. 4. sınıfa geçen veya geçmeye hazırlananlar için konuların nelerden oluştuğunu öğrenmek mühimdir. Hem yıl içerisinde hem de yaz tatilinde, önceden konu tekrarı yapmak hazırlıklı olmaya ve diğer öğrencilerin önüne geçmeye yardımcı olur. Ebeveynlerin, çocuklarının matematikte başarılı olmasını istemesi çok doğaldır. Çünkü, matematik liseye ve üniversiteye geçişte belirleyici bir faktördür. Bu yüzden, baştan ipleri sıkı tutmak için öğrencilerin matematiğe var gücüyle asılmaları gerekir. 4. sınıf matematik konularını, yaz tatili sırasında incelemek ve okullar açılmadan çalışmaya başlamak çocukların yararına olur. Bundan dolayı, birçok ebeveyn 4. sınıf matematik konuları nelerdir diye araştırır. Aşağıda bu konuların neler olduğuna ve kazanım sayılarına dair ayrıntılar verilmiştir.

4. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları

1. ve 2. ÜNİTE

  • Doğal Sayılar : 18 saat - 6 kazanım sayısı
  • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi : 16 saat - 1 kazanım sayısı
  • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi : 16 saat - 2 kazanım sayısı

3. ÜNİTE

  • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi : 14 saat - 6 kazanım sayısı
  • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi : 20 saat - 8 kazanım sayısı

4. ÜNİTE

  • Kesirler : 10 saat - 4 kazanım sayısı
  • Kesirlerle İşlemler : 6 saat - 2 kazanım sayısı

4. Sınıf Matematik 2. Dönem Konuları

  • Zaman Ölçme : 6 saat - 2 kazanım sayısı
  • Veri Toplama ve Değerlendirme : 8 saat - 4 kazanım sayısı

5. ÜNİTE

  • Geometrik Cisimler ve Şekiller : 10 saat - 5 kazanım sayısı
  • Geometride Temel Kavramlar : 10 saat - 5 kazanım sayısı
  • Uzamsal İlişkiler : 5 saat - 2 kazanım sayısı
  • Uzunluk Ölçme : 10 saat - 4 kazanım sayısı

6.ÜNİTE

  • Çevre Ölçme : 6 saat - 3 kazanım sayısı
  • Alan Ölçme : 5 saat - 2 kazanım sayısı
  • Tartma : 10 saat - 5 kazanım sayısı
  • Sıvı Ölçme : 10 saat - 5 kazanım sayısı

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