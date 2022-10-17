4. Sınıf Matematik Konuları - MEB 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

İlkokul 4. sınıf matematik konuları, öğrencilerin yaşlarına uygun bir seviyededir. 4. sınıf matematik müfredatı MEB'in seçtiği konulardan oluşur. Öğrencilerinin, yeni eğitim ve öğretim yılına daha sıkı hazırlanmasını isteyen anne ve babalar, 4. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı programı hakkında bilgi almalıdır. İşte doğal sayıların ve kesirlerin yoğun olarak işlendiği bir yıl olan 4. sınıfta görülen matematik konuları hakkında merak edilenler…

4. Sınıf Matematik Konuları

Matematik, belki de öğrencilerin en çok gözünü korkutan derslerden biridir. 4. sınıfa geçen veya geçmeye hazırlananlar için konuların nelerden oluştuğunu öğrenmek mühimdir. Hem yıl içerisinde hem de yaz tatilinde, önceden konu tekrarı yapmak hazırlıklı olmaya ve diğer öğrencilerin önüne geçmeye yardımcı olur. Ebeveynlerin, çocuklarının matematikte başarılı olmasını istemesi çok doğaldır. Çünkü, matematik liseye ve üniversiteye geçişte belirleyici bir faktördür. Bu yüzden, baştan ipleri sıkı tutmak için öğrencilerin matematiğe var gücüyle asılmaları gerekir. 4. sınıf matematik konularını, yaz tatili sırasında incelemek ve okullar açılmadan çalışmaya başlamak çocukların yararına olur. Bundan dolayı, birçok ebeveyn 4. sınıf matematik konuları nelerdir diye araştırır. Aşağıda bu konuların neler olduğuna ve kazanım sayılarına dair ayrıntılar verilmiştir.

4. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları

1. ve 2. ÜNİTE

Doğal Sayılar : 18 saat - 6 kazanım sayısı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi : 16 saat - 1 kazanım sayısı

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi : 16 saat - 2 kazanım sayısı

3. ÜNİTE

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi : 14 saat - 6 kazanım sayısı

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi : 20 saat - 8 kazanım sayısı

4. ÜNİTE

Kesirler : 10 saat - 4 kazanım sayısı

Kesirlerle İşlemler : 6 saat - 2 kazanım sayısı

4. Sınıf Matematik 2. Dönem Konuları

Zaman Ölçme : 6 saat - 2 kazanım sayısı

Veri Toplama ve Değerlendirme : 8 saat - 4 kazanım sayısı

5. ÜNİTE

Geometrik Cisimler ve Şekiller : 10 saat - 5 kazanım sayısı

Geometride Temel Kavramlar : 10 saat - 5 kazanım sayısı

Uzamsal İlişkiler : 5 saat - 2 kazanım sayısı

Uzunluk Ölçme : 10 saat - 4 kazanım sayısı

6.ÜNİTE